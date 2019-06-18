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ВЦИОМ: 42% мужчин в России заявили о готовности взять на себя уход за новорожденным

В России 42% мужчин согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. При этом более половины россиян не считают нормальной ситуацию, когда после рождения ребенка за ним ухаживает отец, а мать выходит на работу.

Семьи с нетрадиционным распределением ролей отца и матери встречаются редко, показал опрос. Только 10% респондентов заявили, что в их окружении есть семьи, в которых отец занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, а мать зарабатывает деньги.

Большинство опрошенных (70%) верят в способность отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. В основном такого мнения придерживаются женщины (71%) и молодежь от 18 до 24 лет (90%).

Треть россиян считают, что участие отца особенно важно при воспитании в ребенке уважения к женщине, ответственности и умения держать слово. 90% респондентов назвали недопустимым ограничение общения между ребенком и отцом в случае конфликта между супругами.