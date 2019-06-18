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Медведев предложил увеличить пособие по уходу за детьми до прожиточного минимума

Премьер Дмитрий Медведев предложил увеличить размер пособия по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе. Это коснется только тех семей, чей доход ниже установленного уровня, уточнил он.

Это предложение премьер озвучил на совещании по реформированию системы компенсационных выплат по уходу за ребенком. О его итогах Медведев доложит президенту. Если Путин поддержит увеличение пособий, они должны будут приобрести силу указа, добавил глава правительства.

Сейчас ежемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 50 руб. Медведев напомнил, что эта выплата была введена в 1994 г. и с тех пор ни разу не индексировалась. По словам премьера, «ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду».

О том, что правительство планирует рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, Медведев говорил еще в апреле во время ежегодного отчета в Госдуме. Увеличить выплаты планируется с 2020 г.