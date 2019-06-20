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Путин рассказал о персональной ответственности министров по нацпроектам

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что министры несут персональную ответственность за реализацию национальных проектов. По его словам, каждый министр думает, «как добиться поставленной задачи». «Персональная ответственность министров в данной работе необходима. Она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», – пояснил Путин.

По мнению президента, исполнение нацпроектов – это ключевая тема. «Можно было бы не концентрировать ресурсы, административные и финансовые усилия на конкретных направлениях, а жить по волнам, отвечая на требования сегодняшнего дня и реагируя на проблемы, которые возникают», – сказал Путин. Но, по его словам, работу все же необходимо строить по-другому: «Можно и нужно, на мой взгляд, понять, что является главным для прорывного развития, что является главным с точки зрения мировых тенденций и что мы должны сделать и чего должны добиться, чтобы поднять уровень жизни граждан». По его словам, именно для этого созданы нацпроекты.

Путин считает необходимым «изменить структуру нашей экономики, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфрастурктуру». Все это необходимо для того, чтобы «толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан».