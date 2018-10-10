Как измерить нацпроекты

У главы Счетной палаты Алексея Кудрина есть важная роль, выходящая за рамки его формальных полномочий главного аудитора страны, – говорить очевидные, правильные, но неприятные слова. Две трети показателей нацпроектов, разработанных правительством для выполнения майского указа Владимира Путина, нельзя отследить статистикой, заявил в среду на заседании правления РСПП Кудрин. На эти нацпроекты в ближайшие три года планируется потратить из бюджета 3,7 трлн руб., но методов оценки результатов их исполнения у правительства пока нет и еще долго не будет, так что оценивать результаты придется на глазок. Это значит, что они наверняка будут выполнены: вопрос – как.

Кудрин говорил о паспортах нацпроектов по 12 направлениям, которые на основе перечисленных в майском указе целей и задач развития страны до 2024 г. разработало правительство. 1 октября паспорта были внесены во вновь собранный Совет по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте. В паспортах, как сообщала пресс-служба правительства, «укрупненно отражены мероприятия по достижению поставленных в указе национальных целей и целевых показателей». Но 65% показателей, которые должны отслеживаться, «статистически ненаблюдаемы», заявил Кудрин: методики правительство подготовит только к концу 2019 г., по некоторым программам – в 2020 и даже в 2021 г., что очень поздно, а значит, «мы не всегда будем видеть полностью картину выполнения этих целей». Это, как ранее говорил глава Счетной палаты, затруднит оценку того, насколько выполнимы и реализуемы задачи, поставленные президентом. Правительство на критику пока не ответило. Правда, и в указе цели не всегда были четко обозначены: например, про рост реальных доходов сказано было, что они должны «устойчиво расти».

Получается, что нацпроекты придется исполнять на глазок, говорит директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова: по производительности труда, например, у Росстата есть методика только по очень укрупненным видам экономической деятельности, а проекты предполагают отслеживание целей детально по базовым отраслям вплоть до отдельных предприятий. Чтобы измерять одни и те же процессы, метр у всех должен быть одинаковый. А как показал опыт исполнения майских указов 2012 г., разные агенты для отчетности применяли по ряду показателей несопоставимые целевые параметры, вспоминает Акиндинова.

Сейчас экономическая ситуация сложнее, поэтому и требования жестче: министры теперь несут персональную ответственность за исполнение майского указа. Провалить проект, данный нам не в цифрах, а в ощущениях, довольно сложно. Но еще сложнее будет убедить страну, что такие воображаемые результаты – это и есть успех.-