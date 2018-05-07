Путин подписал указ о целях развития России до 2024 года

Через шесть лет Россия должна войти в пятерку стран по размеру экономики, а качество жизни кардинально повыситься

Путин подписал указ о России будущего Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 г. Документ опубликован на сайте Кремля.

В указе сформулированы 9 национальных целей, которых правительство должно достигнуть к 2024 г. Например, войти в пятерку крупнейших экономик мира с темпами экономического роста выше среднемировых и инфляцией не выше 4%. В демографической сфере Путин потребовал от правительства обеспечить устойчивый рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г. и до 80 лет к 2030 г. В социальной сфере нужно добиться устойчивого роста реальных доходов граждан и двукратного снижения бедности. К 2024 г. возможность улучшить жилищные условия должна быть у 5 млн семей.

Также президент поручил увеличить долю инновационных предприятий до 50% от их общего числа и обеспечить внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. В базовых отраслях, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропроме, правительству необходимо добиться создания высокопроизводительных и ориентированных на экспорт предприятий.

Для достижения целей правительство должно разработать 12 национальных проектов (см. справку). Их Путин ждет до октября 2018 г. Он потребовал, чтобы расходы на реализацию национальных проектов закладывались в первую очередь при разработке федерального бюджета. Также именно на эти программы должны тратиться дополнительные доходы казны.

Новые нацпроекты Правительство разработает нацпроекты по демографии, здравоохранению, образованию, для развития жилья и городской среды, по экологии, безопасным и качественным автомобильным дорогам, производительности труда и поддержке занятости, науке, цифровой экономике, культуре, по малому и среднему бизнесу, международной кооперации и экспорту.

Указ содержит подробные поручения правительству, что должно быть в национальных проектах. Например, в демографическом нацпроекте к 2024 г. следует предусмотреть меры для роста продолжительности здоровой жизни до 67 лет, а число ведущих здоровый образ жизни граждан должно вырасти до 55%. Правительству необходимо обеспечить финансовую поддержку семей при рождении детей и создать условия для трудовой деятельности матерей. К 2021 г. детские сады должны стать доступны для 100% детей до трех лет. В нацпроекте развития и модернизации здравоохранения нужно предусмотреть меры для ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях и сделать медицинскую помощь максимально доступной для всего населения.

По уровню развития образования Россия должна войти в десятку ведущих стран. В общем и среднем общем образовании будут внедряться новые методы обучения и развиваться программы поддержки талантливой молодежи. 50% школьных учителей пройдут к 2024 г. через программу повышения профессиональной компетенции. Президент поручил правительству запустить не менее 15 научно-образовательных центров на основе кооперации университетов и реального сектора экономики, что позволит России оказаться в пятерке ведущих стран по научным разработкам. Для этого Путин потребовал обеспечить финансирование научных исследований и разработок опережающими темпами.

Одним из инструментом повышения доступности жилья должна стать ипотека дешевле 8% годовых. Кроме того, целью нацпроекта по жилью должно стать повышение темпов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год и выше. Комфортность городской среды, по замыслу Путина, кардинальным образом повысится, а число городов с неблагоприятной средой – сократится в два раза. Для сохранения экологии Путин поручил к 2024 г. ликвидировать все несанкционированные свалки в границах городов. Уровень загрязнения атмосферного воздуха должен быть кардинально снижен, а вредные выбросы в наиболее загрязненных городах – уменьшиться не менее чем на 20%.

Одним из ключевых факторов экономического роста, который Путин обозначал еще в указах мая 2012 г., является производительность труда. В новом документе правительству поручается повышать ее не ниже 5% в год в базовых несырьевых отраслях.