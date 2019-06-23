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Песков: потерявший переданную Путину записку «больше ничего не терял»

Президент России Владимир Путин «беспощаден» в вопросах, которые касаются обращений к нему россиян. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Он рассказал, что произошло после утери записки, о которой Путин говорил в ходе прямой линии. «По крайней мере, тот, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать», – заявил Песков. Он добавил, что ту женщину, которая передала записку, действительно так и не нашли.

Обращения президенту иногда передают на клочках бумаги и заворачивают в газеты, отметил Песков. По его словам, Путин не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают эти письма.

На прямой линии президента спросили, бывает ли ему стыдно. Путин ответил, что бывает, и вспомнил, как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой. Он отдал записку помощникам, и ее потеряли. Президент предположил, что женщина хотела попросить помочь ее сыну, «который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде». Речь в записке действительна шла о сыне женщины, которого она считала незаконно осужденным, выяснили позже «РИА Новости».