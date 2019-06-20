Политика

Новости

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что. Этот вопрос задали ведущие в самом конце. В качестве ответа президент рассказал историю о том, как посещал один из регионов и к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой.

«Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно», – сказал Путин. Голос президента дрожал, когда он это рассказывал. Он добавил, что все попадающие к нему вопросы и просьбы о помощи от россиян он старается рассмотреть.

«Не всегда можно решить вопросы, некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен наверняка, что там было, прочитав десятки таких записок. Помощь сыну, который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде. Но дело в том, что ее потеряли», – сказал президент.

«Когда вернется крепостное право» и другие вопросы Путину