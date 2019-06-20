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Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что. Этот вопрос задали ведущие в самом конце. В качестве ответа президент рассказал историю о том, как посещал один из регионов и к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой.

«Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно», – сказал Путин. Голос президента дрожал, когда он это рассказывал. Он добавил, что все попадающие к нему вопросы и просьбы о помощи от россиян он старается рассмотреть.

«Не всегда можно решить вопросы, некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен наверняка, что там было, прочитав десятки таких записок. Помощь сыну, который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде. Но дело в том, что ее потеряли», – сказал президент.

«Когда вернется крепостное право» и другие вопросы Путину

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Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с августа прошлого года

Ведомости
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Курс доллара опустился ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 г., свидетельствуют данные Московской биржи. Евро торгуется на уровне 71 руб. впервые с мая прошлого года.

По состоянию на 16:52 (мск) курс американской валюты составил 62,98 руб. – это на 80,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро – 71,145 руб., снизившись на 43,5 коп. Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) подешевела на 63,85 коп. до 66,65 руб.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают укрепления рубля с ростом спроса на рублевые активы в условиях повышения оптимизма на внешних рынках. Доллар дешевеет к большинству мировых валют, после того как накануне ФРС США дала понять, что готова снизить процентные ставки в этом году, отмечал в беседе с «Ведомостями» управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

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Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

Ведомости
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Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.

S&P 500 повышался до 2956,2 пункта; к 18.00 мск, через полтора часа после начала торгов, индекс подрастал на 0,7% до 2947. За июнь он вырос на 7%, отыграв все майское падение.

Слова председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что «доводы в пользу более содействующей [экономическому росту] политики усилились», – как раз то, что участники рынка хотели услышать, сказал Reuters Роберт Джонсон, генеральный директор Economic Index Associates: «Продолжающаяся торговая война с Китаем может столкнуть экономику США в рецессию, и снижение ставок может считаться упреждающим ударом ФРС, который не даст этому произойти».

ФРС в среду оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%; восемь из 17 управляющих дали понять, что до конца ставка может быть снижена на 0,25 процентного пункта, семеро ожидают ее снижения дважды – на 0,5 п. п.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг упала ниже 2%, чего не было с конца 2016 г. Доллар ослабел к ведущим валютам и валютам многих развивающихся стран. Его курс к рублю снизился на 75 коп. до 63,035 руб. WSJ Dollar Index, отражающий его курс к корзине валют, потерял 0,5%.

Акции растут по всему миру. В Европе индексы прибавили 0,5%. Индекс Мосбиржи к 18.00 мск поднялся на 0,6% до 2776 пунктов, установив очередной рекорд.

«Поддержка со стороны центральных банков – это билет на фондовые рынки», – говорит Крис Бучамп, главный рыночный аналитик IG (цитата по The Wall Street Journal). На этой неделе президент Европейского центробанка Марио Драги также заявил, что при необходимости банк может снизить и без того нулевые ставки и возобновить скупку активов.

Политика
Новости

ЕС на год продлил санкции против России за присоединение Крыма

Ведомости
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Евросоюз продлил санкции в отношении России за присоединение Крыма до 23 июня 2020 г., говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Евросоюз занимает твердую позицию в вопросах целостности Украины и ее суверенитета и не признает присоединения полуострова к России, отмечается в документе.

Компаниям, зарегистрированным на территории ЕС, и физическим лицам – резидентам союза запрещается импорт продукции, произведенной на территории полуострова, а также любые инвестиции в регион, включая покупку недвижимости и предприятий, предоставление им финансовых услуг, напоминает Совет ЕС. Европейские турфирмы не имеют права работать на территории полуострова, а круизные лайнеры – посещать порты Крыма в любых случаях, кроме экстренных, говорится в документе. Пакет санкций устанавливает и запрет на экспорт товаров и услуг в интересах транспортных, телекоммуникационных и энергетических компаний Крыма, а также компаний, занимающихся добычей нефти, газа и минеральных ресурсов на полуострове.

18 марта 2014 г. по итогам референдума Крым вошел в состав России. В тот же год страны Евросоюза ввели персональные и секторальные санкции против страны и крымского бизнеса. Сейчас помимо названных ограничений действуют и экономические санкции в отношении России. В санкционном списке ЕС значатся 44 предприятия и 170 российских граждан, говорится в документе совета. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Главным условием для отмены санкций является возвращение Крыма Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что этого не случится.

В ответ Россия приняла «специальные экономические меры», запретив импортировать некоторые продукты из стран, в которых действуют санкции против Москвы. Под запрет попали, в частности, поставки мяса, рыбы, молочной продукции, фруктов и орехов и т. д.

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Правящая партия Польши намерена лишить иностранцев контроля над СМИ

Ведомости
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Правящая партия Польши «Закон и справедливость» намерена передать под контроль польской нации СМИ, учредителями которых выступают иностранные акционеры.

«Уважающая себя партия и уважающий себя народ не могут допустить, чтобы большинство средств массовой информации продолжали оставаться в чужих руках», – заявил вице-премьер Ярослав Говин агентству PAR. Он также добавил, что, когда возникает конфликт интересов, газеты иностранных акционеров представляют выгодную им точку зрения.

В 2018 г. госдепартамент США предположил, что польское правительство хочет завладеть частным новостным каналом TVN24, принадлежащим американской медиагруппе Discovery. После этого правительство Польши отменило штраф, наложенный на этот телеканал за освещение протестов в парламенте, отмечает Reuters.

Среди иностранных учредителей в Польше также присутствует компания Axel Springer, которой принадлежат польское издание Newsweek и таблоид Fakt, которые часто критикуют действия правительства.

В России закон об ограничении действия иностранного капитала в СМИ действует с 2016 г. Согласно этому закону гражданам других стран и россиянам с двойным гражданством запрещено выступать учредителями СМИ в России. Иностранцы также не могут контролировать более 20% компании – учредителя российского СМИ.

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Политика
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Зеленский назвал необходимую сумму для восстановления экономики Донбасса

Ведомости
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Для восстановления экономики Донбасса нужно более 300 млрд гривен ($12,5 млрд). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, в такую сумму оценивают затраты украинские эксперты. «Мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем», – пояснил Зеленский.

На этих территориях нужно продемонстрировать преимущества жизни в достойной, свободной и независимой Украине, добавил президент. Для этого, в частности, надо привести в порядок старые дороги и построить новые, создать качественные условия в пунктах пересечения линии разграничения, перечислил он.

19 июня Зеленский объявил, что для восстановления Донбасса в сентябре этого года будет проведен инвестиционный форум. Незадолго до этого, 15 июня, он анонсировал «инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса». «Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – отметил он.

В интервью немецкой газете Bild 18 июня Зеленский сказал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а <...> жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», добавил представитель Кремля.

Политика
Новости

Эрдоган назвал срок поставки российских С-400 в Турцию

Ведомости
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Турция получит российские зенитные ракетные комплексы С-400 в первой половине июля, пишет Financial Times (FT). Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, 20 июня, на редкой встрече с международными СМИ. Также он выразил уверенность в том, что США не введут санкции против Турции из-за этой сделки.

По словам Эрдогана, турецкие военные силы уже определили, где будут размещены С-400, и около 100 военных прошли обучение для работы с этими комплексами. «Как я уже говорил, для нас и России вопрос с С-400 – решенное дело», – приводит его слова FT.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать Турцию, члена НАТО, отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Поэтому США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции.

Эрдоган заявил, что обсудит эту проблему с президентом США Дональдом Трампом на саммите «большой двадцатки» в Японии в конце июня. Эрдоган уверен, что Трамп тоже посчитает санкции «неприемлемыми» и согласится не вводить их. «Не вижу, как они могут быть введены, – утверждает он. – В конце концов, Турция – не просто какая-то страна. Мы являемся стратегическими партнерами уже десятки лет».

Политика
Новости

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Ведомости
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Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Указ о роспуске Рады он подписал на следующий день, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.

Группа из 62 депутатов Верховной рады подала иск в Конституционный суд 24 мая. Депутаты настаивали на том, что указ противоречит главному закону страны, и просили суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.

ЦИК Украины ранее сообщил, что обжалование президентского указа не повлияет на ход подготовки избирательных комиссий к всенародному голосованию.

Политика
Новости

Президент призвал Грудинина вывести деньги из офшоров

Ведомости
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Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос о том, не считает ли он необходимым, чтобы правительство возглавил бывший кандидат в президенты России и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. «Я здесь прочитал любопытную информацию. Вот в свое время Ельцин, тут написано, понял, что нужно, чтобы Примаков (был премьером России в 1998–1999 гг. – прим. "Ведомости") возглавил правительство. Сейчас не считаете ли вы необходимым, чтобы господин Грудинин возглавил правительство?» – прочитал вопрос Путин.

Президент пояснил, что во времена Ельцина у Примакова не было счетов за границей, он не занимался бизнесом. «Евгений Максимович был абсолютно чистый и прозрачный человек», – сказал Путин. Он также заявил, что перед принятием подобных кадровых решений необходимо хорошо подумать. «Надо для начала вывести деньги из офшоров», – посоветовал Путин Грудинину.

В прошлом году Грудинин участвовал в выборах президента. Его кандидатуру выдвинула КПРФ. Грудинин набрал 11,77% голосов. Политик называл прошедшие президентские выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве». Грудинин ни разу не участвовал в федеральных избирательных кампаниях, но неоднократно избирался депутатом Мособлдумы. С октября 2017 г. по февраль 2018 г. он возглавлял совет депутатов городского поселения Видное (Московская область). Это муниципальное образование граничит с сельским поселением Совхоз им. Ленина, где располагается принадлежащее Грудинину предприятие.

В марте этого года Центризбирком отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил, что это связано с наличием иностранных счетов на момент регистрации Грудинина кандидатом в депутаты. ЦИК зарегистрировал его, но позже ФНС обнаружила у него иностранные счета, «которые были закрыты только 18 августа», утверждал Булаев. Грудинин, скорее всего, является и владельцем офшора в Белизе, никаких документов о передаче офшора в траст он в ФНС не передавал, объяснял отказ Булаев.

В середине июня бизнесмен потерял контроль над Совхозом имени Ленина, так как Мособлсуд признал законным получение бывшей супругой Грудинина двух третей доли совместно нажитого в браке имущества. Ирина Грудинина стала собственником 42% всех акций совхоза. Ранее бизнесмен утверждал, что ему принадлежит 44% акций предприятия. Совхоз имени Ленина – это крупнейший производитель клубники в Подмосковье.

«На клубнике заработаем 200 млн рублей». Как живет после выборов Павел Грудинин

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Политика
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Путин попросил Зеленского начать переговоры по Донбассу

Ведомости
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Президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что считает лидера Украины Владимира Зеленского талантливым человеком, помнит его выступления в Москве на КВН, но происходящее сейчас в отношениях двух стран напоминает не комедию, а трагедию.

«Если уж он оказался в том месте, где находится, нужно проблемы решать. Во время избирательной кампании он об этом говорил, сделал это ядром своей избирательной программы. Он заявил, что не собирается говорить с сепаратистами. А как решать тогда эту проблему?» – отметил Путин.

По его словам, в современной истории не было конфликтов, которые решались бы без переговоров участвующих сторон. Он призвал Зеленского прекратить блокаду Донбасса и начать переговоры для восстановления мира. «Шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», – подчеркнул он.

Путин ни разу не встречался с Зеленским, лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Российский президент ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины.

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Технологии
Новости

Корпоративный мессенджер Slack выйдет на биржу с оценкой почти $16 млрд

Ведомости
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Корпоративный мессенджер Slack планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу при оценке около $15,7 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Оценка компании основана на ориентировочной цене в $26 за акцию, установленной 19 июня.

Источники газеты, знакомые с предложением, отметили, что ожидают начало торгов выше этой цены. Вместо публичного размещения акций (IPO) Slack выбрала прямой листинг. Таким образом, Slack разместит существующие акции на бирже без предварительных торгов с участием институциональных инвесторов. Их стоимость будет формироваться на основе спроса и предложения.

Оценка Slack – лишь ориентир для открытия, отмечает издание. Один из источников пояснил, что биржа публикует ориентировочную цену размещения после анализа сделок с акциями на частном рынке и общения с консультантами. По мнению опрошенных газетой банкиров, более низкая заявленная цена может стать преимуществом для компании и помочь росту акций.

Slack – корпоративный мессенджер, который был запущен в тестовом режиме в августе 2013 г., публичный релиз состоялся в феврале 2014 г. В мае 2019 г. на частном рынке акции Slack торговались в среднем по $26,83 за бумагу, отмечает WSJ. В последние недели акции компании стоят около $31,5 за акцию. Slack не первая компания, выбравшая прямой листинг вместо IPO. В прошлом году таким образом на биржу вышел музыкальный сервис Spotify. Выход Slack на Нью-Йоркскую биржу запланирован на 20 июня под тикером WORK.

Политика
Новости

Путин ответил на вопрос о возможном объединении Белоруссии и России

Ведомости
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Президент Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал возможность объединения России и Белоруссии в одно государство. По его словам, на сегодняшний день вопрос так не стоит. «Речь идет о создании союзного государства. Это не единое государство», – пояснил Путин. По его словам, создание союзного государства подразумевает под собой введение общей валюты, учреждение единого парламента.

«Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад», – уточнил российский лидер. По его словам, ранее «что-то не было сделано со стороны России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Белоруссии». Путин рассказал, что он договорился с белорусским президентом Александром Лукашенко вернуться к этому договору и вместе посмотреть, «что нужно реализовать из того, что не было сделано, во что нужно внести соответствующие коррективы». «Сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, заместителей руководителя правительства, этим активно занимаются», – уточнил Путин.

Президент отметил, что было уже много сделано. «В том числе с точки зрения социальной сферы, социальных гарантий, перемещения товаров и услуг, людей. Сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Мы можем и должны сделать гораздо больше», – заключил Путин.

В конце апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин недоволен Лукашенко, усиливает на него давление и беспокоится о возможном выходе Минска из-под влияния Москвы. Давление может быть прелюдией к поглощению Россией Белоруссии, отмечало агентство. Путин, по информации источников Bloomberg, может захотеть возглавить объединенное государство, чтобы «обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 г.». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что информация Bloomberg неверная.

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