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МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в провокациях в Персидском заливе

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил Иран в дестабилизации ситуации в Персидском заливе. «Иран атаковал танкеры в Персидском заливе не один, а два раза. Иран направил баллистические ракеты и беспилотники при помощи хуситов против нефтепровода Саудовской Аравии и саудовского аэропорта. Иранцы ведут себя агрессивно, поэтому именно они должны предпринять шаги к деэскалации назревающего конфликта», — рассказал он в интервью французскому телеканалу France 24.

Аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия поддерживает новые санкции против Ирана, о которых должны объявить США 24 июня, предположив, что они коснутся газового сектора. «Иран знал, что ему нужно заплатить высокую цену, и что его политика неприемлема и должна измениться», — добавил он.

Йеменские хуситы 23 июня взяли на себя ответственность за две атаки с помощью беспилотников на два аэропорта в Саудовской Аравии. В результате обстрела в аэропортах городов Абха и Джизан восемь человек пострадали и один погиб. Это не первая атака хуситов на аэропорты Саудовской Аравии. При обстреле аэропорта Абхи неделю назад пострадало 26 человек, передает Al Jazeera. Телеканал сообщил, что Саудовские власти обвинили Иран поставках дронов хуситам.

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей Исламской революции 20 июня заявил о том, что иранские военные сбили американский «шпионский» беспилотник, сообщало иранское информационное агентство IRNA. США и Иран разошлись во мнениях, где в этот момент находился дрон: в нейтральной территории или над воздушным пространством Ирана. А 13 июня, вблизи Ормузского пролива произошли два взрыва на двух нефтяных танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащем японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. США обвинили во взрывах Иран. Еще в 2018 г. Иран грозился перекрыть единственный выход из Персидского залива – Ормузский пролив на фоне обострения противостояния между двумя странами по ядерному вопросу. Через него проходит 20% мирового потребления нефти.