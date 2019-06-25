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МИД рассказал о высокой вероятности встречи Путина и Трампа на G20

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «большой двадцатки» (G20), скорее всего, состоится. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дела России Сергея Рябков. «Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится», – сказал он.

Ранее 25 июня Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента США также сообщил, что Трамп встретится с Путиным на полях G20.

13 мая Трамп объявил, что встретится с Путиным на саммите. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день говорил, что встреча состоится с большой долей вероятности. Позже он допускал полноформатную встречу, но отмечал, что «здесь надо очень внимательно следить за нюансами»: «Трамп говорит: «Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами». Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах».

Саммит G20 пройдет в конце июня в японском городе Осаке.

В декабре 2018 г. планировалась встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине. Но США ее отменили. Трамп объяснил это решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин. Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии.