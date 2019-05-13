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Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет в конце июня в японском городе Осака, передает Reuters. Также Трамп сказал, что встретится и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока никакой подготовки к встрече не ведется и о ней нет никаких договоренностей, передает «РИА Новости».

Ранее «Коммерсантъ» и РБК сообщили, что США запросили у России проведения переговоров между Путиным и Трампом. Помощник российского президента Сергей Ушаков сказал РБК, что от Вашингтона такого запроса не поступало.

Заместитель руководителя МИДа Сергей Рябков 13 мая сообщил, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи может быть затронут вопрос о встрече Трампа с Путиным. Он отметил, что «не предвосхищал [бы] никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива [обсуждения переговоров Трампа и Путина] существует». Помпео посетит Сочи 14 мая для переговоров с руководителем МИДа Сергеем Лавровым. После этого, как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, их обоих примет Путин.

Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Хельсинки. В декабре планировалась еще одна встреча, уже на саммите G20 в Аргентине, но США ее отменили. Причиной такого решения Трамп назвал то, что после конфликта в Керченском проливе, который произошел 25 ноября, Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты пообщались «на ногах», рассказал тогда Путин. Он выразил сожаление, что им не удалось провести полноформатную встречу.