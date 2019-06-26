Политика

Новости

В России впервые осудили человека за неуважительный к власти танец

Российский суд впервые осудил человека за танец, который проявляет неуважение к власти. Речь идет о решении, которое вынес Советский районный суд Брянска в отношении гражданки Червяковой. Как следует из материалов суда, он оштрафовал ее на 30 000 руб. за видео с танцем, которое было сделано на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.

Как говорится в материалах суда, Червякова свою вину признала. Она рассказала в суде, что просто хотела снять красивое видео со своим танцем в красивом месте, так как увлекается танцами. Для заднего фона своего видеоролика она выбрала площадку у «Кургана Бессмертия», куда 28 апреля пришла с подругой. Подруга сняла на мобильный телефон видео, в котором Червякова станцевала танец в стиле реггетон. На следующий день она выложила его на свою страницу в соцсеть Instagram. Червякова пояснила, что своим танцем не имела умысла оскорбить власть или память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Суд встал на сторону обвинения и решил, что, поскольку «Курган Бессмертия» является объектом культурного наследия регионального значения, действия Червяковой выражают явное неуважение к обществу.

Первый россиянин был наказан за неуважение власти в апреле 2019 г. Им стал житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил на своей странице во «В контакте» оскорбительную запись в адрес президента Путина. Суд признал его виновным по той же статье – ч. 3 ст. 20.1 КоАП – и назначил штраф в 30 000 руб.

В 2015 г. несколько несовершеннолетних россиянок получили сроки за танец в стиле тверк на военном мемориале «Малая Земля» в Новороссийске. Ролик с танцем появился в YouTube. Одной из девушек назначили 15 суток административного ареста, двум – 10 суток ареста, еще двум был назначен штраф с учетом состояния их здоровья. Действие девушек суд квалифицировал как «мелкое хулиганство».