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Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, 34-летний житель г. Малая Вишера в Новгородской области 31 марта разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента Владимира Путина, а Чудовский районный суд 22 апреля постановил наказать гражданина штрафом в размере 30 000 руб. (ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях).

В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по указанной статье.

В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ. Как сообщила на своей странице в Facebook редактор ярославского 76.ru Ольга Прохорова и написало в своем Telegram-канале агентство «Яркуб», сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ в начале апреля потребовали, чтобы местные СМИ и каналы в Telegram удалили новость о надписи про Путина на здании местного УВД. Сайт информационного агентства «Яркуб», у которого тоже появлялась такая новость, через два дня был заблокирован, сообщала в Facebook редактор этого СМИ Марина Седнева. Представитель Роскомнадзора прокомментировал «Ведомостям», что сайт ярославского СМИ был заблокирован из-за новости о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.