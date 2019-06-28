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Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве перекрыли забором

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в центре Москвы обнесли забором, сообщило «МБХ медиа», подтвердив эту информацию фотографией в своем Twitter. Рабочие на месте заявили корреспонденту издания, что планируется ремонт.

«Яму» закрыли. По словам рабочих, ограждение появилось из-за того, что открытому год назад общественному пространству внезапно понадобилась реставрация. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/oPh3YgNjhQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июня 2019 г.

Корреспондент «Медиазоны» обнаружила на месте, где установлен забор, табличку, согласно которой работы проводятся сотрудниками ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».

В мае — июне этого года активисты движения «Лев против», выступающие против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, проводили в «Яме» рейды. Они применяли перцовый газ. Как писала «Медиазона», полицейские, приходившие на площадь вместе с активистами, производили задержания внешне нетрезвых людей или сидящих с алкогольными напитками.

«Яма» упоминалась и в публикации The Village о том, что в центре Москвы, в частности и на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которые теряли сознание после того, как пили напиток, которым их угощал неизвестный. 25 июня был задержан подозреваемый в отравлениях, на следующий день его арестовали.