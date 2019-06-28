Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве перекрыли забором
Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в центре Москвы обнесли забором, сообщило «МБХ медиа», подтвердив эту информацию фотографией в своем Twitter. Рабочие на месте заявили корреспонденту издания, что планируется ремонт.
Корреспондент «Медиазоны» обнаружила на месте, где установлен забор, табличку, согласно которой работы проводятся сотрудниками ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».
В мае — июне этого года активисты движения «Лев против», выступающие против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, проводили в «Яме» рейды. Они применяли перцовый газ. Как писала «Медиазона», полицейские, приходившие на площадь вместе с активистами, производили задержания внешне нетрезвых людей или сидящих с алкогольными напитками.
«Яма» упоминалась и в публикации The Village о том, что в центре Москвы, в частности и на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которые теряли сознание после того, как пили напиток, которым их угощал неизвестный. 25 июня был задержан подозреваемый в отравлениях, на следующий день его арестовали.