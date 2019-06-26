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Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы

Таганский районный суд арестовал Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Во время заседания Сабанов признал вину в хищении. Ранее МВД сообщило, что против него возбуждено семь дел по ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса (кража, грабеж, разбой).

Подозреваемого задержали 25 июня. Это произошло после публикации The Village, согласно которой в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой, после чего они теряли сознание. МВД сообщало о том, что установило пока только 11 потерпевших.

Сабанов – 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол.