Новости
Политика
Новости

Против подозреваемого в отравлениях и грабеже в Москве возбудили семь дел

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция возбудила семь уголовных дел против подозреваемого в отравлениях прохожих в Москве, сообщается на сайте МВД России.

Как уточняет ведомство, дела возбуждены по ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса («Кража», «Грабеж», «Разбой»). По ст. 161 возбуждено одно дело. Сколько именно возбуждено по другим статьям УК, министерство не указывает.

На данный момент установлены 11 потерпевших, сообщило МВД. 26 июня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с просьбой арестовать подозреваемого.

Подозреваемого задержали накануне, 25 июня. Это произошло после публикации издания The Village, согласно которой в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой, после чего они теряли сознание. Некоторые пострадавшие, отмечала The Village, после отравления находились в коме.

Подозреваемым оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии, сообщало МВД. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании. Прохоров стал владельцем 25% компании в 2017 г.

«Обувь России» — один из крупнейших обувных ритейлеров в стране. Компания была основана в 2003 году, развивает несколько обувных сетей, включая сети Westfalika, «Пешеход» и Emilia Estra. На конец 2018 г. группа управляла 727 магазинами. Руководитель «Обуви России» Антон Титов владеет 50% акций ПАО «ОР», управляющей компании группы.

Новость дополняется...

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей у здания Минстроя в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по столице. Об этом же сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Пришел неизвестный мужчина, облил себя бензином и заявил, что собирается совершить самосожжение», – отметил собеседник агентства.

Пресс-служба Минстроя позже рассказала РБК, что мужчина, стоящий у здания ведомства, держит зажигалку в правой руке. Он – сельский житель Рязанской области, который требует снять запрет на строительство его дома. К нему вышел заместитель министра строительства Юрий Гордеев и проводил его в здание ведомства.

РБК опубликовал видеозапись, сделанную пресс-службой Минстроя. На нем человек в зеленой футболке, держа что-то в руке, кричит: «Я требую снятия запрета на строительство в Рязанской области – в Рыбнинском районе. <...> Неужели мы так много просим?»

Источник ТАСС сообщил, что мужчина – обманутый дольщик. Минстрой эту информацию опровергает. Требования мужчины могут быть связаны с «ранее установленными охранными зонами "есенинских" мест», уточнило ведомство.

Позже пресс-служба Минстроя сообщила «Интерфаксу», что мужчина задержан.

Политика
Новости

Беглов попросил СК проверить информацию о подделке подписей в его поддержку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в ГУВД по городу и Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о фальсификации подписей в его поддержку. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко.

Несколько дней назад штаб оппозиционера Алексея Навального опубликовал видео, на котором, как утверждается, чиновницы в нарушение закона заполняют подписные листы в поддержку кандидатуры Беглова на выборах губернатора Петербурга. После этого полиция задержала заместителя главы штаба Навального в Петербурге Ольгу Гусеву.

Как ранее сообщалось, ЦИК направил своих представителей для оказания методической помощи городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, так как в ЦИК поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Основная претензия к ним – несвоевременное информирование о назначении выборов депутатов местных органов власти.

Как сообщил Миненко, городской избирком признал неудовлетворительной работу по информированию избирателей муниципальных избирательных комиссий – округов Гагаринское и Звездное. Обращения по поводу непубликации муниципалитетами этих округов решений о назначении выборов направлены в прокуратуру. По избирательной комиссии Сампсониевского округа, не опубликовавшей решение о назначении выборов, установлены новые сроки приема документов. Председатель избирательной комиссии Сосновского округа будет привлечен к административной ответственности и уволен, пообещали в городской комиссии.

Выборы губернатора Петербурга пройдут осенью в единый день голосования. По состоянию на 26 июня избирком города зарегистрировал 27 кандидатов. Все они должны преодолеть муниципальный фильтр – собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. В выборах участвует и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который баллотируется как самовыдвиженец. Ему необходимо также собрать подписи жителей в свою поддержку. В штабе Беглова сообщали, что уже собрали необходимое число подписей и скоро представят их на проверку.

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен новый губернатор Петербурга

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор готов запустить процедуру наложения штрафа на Google, сообщил глава службы Александр Жаров. Американский поисковик не исполняет в полной мере закон об удалении из поисковой выдачи ссылок на запрещенную на территории России информацию, объяснил Жаров. Это может стать вторым штрафом для Google по этой статье. Сумма штрафа может составить 750 000 руб., напомнил глава Роскомнадзора.

Список таких сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда. С ноября 2017 г. ссылки на сайты, попавшие в реестр, обязаны удалять из своей выдачи и поисковики. Они должны также подключиться к самому реестру, чтобы оперативно получать информацию о новых ресурсах, которые попали под блокировку.

Роскомнадзор впервые огласил претензии к Google по фильтрации поиска летом 2018 г., тогда американская компания получила официальное предупреждение о необходимости соблюдения российского законодательства. Предупреждение силы не возымело, признали чиновники осенью, завели административное дело против Google и обратились в суд с просьбой оштрафовать американскую корпорацию. В конце года суд оштрафовал Google на 0,5 млн руб., компания решение оспаривать не стала и штраф оплатила.

В начале этого года Google все-таки начал фильтровать поиск, рассказывал «Ведомостям» источник в крупной интернет-компании и подтверждал источник в Роскомнадзоре. Компания пока не удаляет все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть – около 70%, говорили собеседники «Ведомостей». При этом к реестру Google подключаться не стал.

Google продолжает удалять часть ссылок — около 65%, рассказал сегодня «Ведомостям» источник в Роскомнадзоре, но доля фильтрации не растет, что категорически не устраивает чиновников.

Процесс оформления штрафа Роскомнадзор начнет в июле, говорит Жаров: «Если, конечно, к этому времени Google не начнет исполнять требования закона полностью».

«Ведомости» отправили запрос в Google.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Песков усомнился в данных «Левада-центра» о применении пыток в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в результатах исследования «Левада-центра», согласно которому каждый десятый опрошенный россиянин подвергался пыткам со стороны силовиков. Он спросил журналистов, сталкивались ли они с чем-то подобным.

«Назовите себя. Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет», – сказал Песков. Он отметил, что результаты исследования нужно тщательно проанализировать. Пресс-секретарь подчеркнул, что необходимо выяснить, какая методология исследования, и узнать, какой именно вопрос задавался. «Отвечать поверхностно не хотелось бы», – добавил Песков.

Данное исследование провел «Левада-центр» по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток». Десятая часть участников опроса заявила, что их пытали, из них 75% пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. Согласно исследованию, значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает применение пыток. В опросе участвовали 3400 человек в 53 регионах России.

Бизнес
Новости

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совместное состояние сыновей бизнесмена Алексея Мордашова – Кирилла и Никиты – можно оценить в $1,7 млрд, это делает их возможными участниками рейтинга богатейших людей мира, пишет Bloomberg.

Мордашов передал 21 июня часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG на сумму $890 млн своим сыновьям – двадцатилетнему Кириллу и девятнадцатилетнему Никите. В феврале он передал им 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, доля оценивается в $780 млн.

Представитель Мордашова Анастасия Мишанина говорила «Ведомостям», что основная задача передачи акций в том, чтобы обеспечить преемственность поколений и ввести Кирилла и Никиту в курс дел, а также помочь им получить опыт в управлении портфелем.

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь». Ему также принадлежат онлайн-гипермаркет «Утконос» и «Лента». Издание указывает, что Мордашов – один из первых россиян, передающих свое состояние наследникам. «В серьезном масштабе в стране такое происходит впервые со времени до захвата власти большевиками», – пишет Bloomberg.

Forbes оценивал состояние Мордашова-старшего в $20,5 млрд.

Политика
Новости

Кремль исключил возвращение России в ПАСЕ с ограниченными полномочиями

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возможно только «на полноформатной основе», заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какое-либо ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации в ПАСЕ», – сказал представитель Кремля.

Ранее на летней сессии ПАСЕ была принята резолюция, которая включает в регламент ассамблеи поправку об ограничении санкционного механизма. Это может позволить российской делегации подключиться к работе ассамблеи на июньской сессии. Москва подала заявку на подтверждение своих полномочий. Однако процедуру отказа от предоставления России полномочий инициировали Грузия и Украина, в поддержку выступили еще три страны, включая Польшу и Великобританию. Теперь неизвестно, сможет ли Россия участвовать в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые назначены на 26 июня. Российская сторона неоднократно говорила о том, что она должна принять участие в выборах нового генсека СЕ.

Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято.

Политика
Новости

Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter. По его словам, инцидент произошел возле избиркома муниципального образования Екатерингофский, где была большая очередь. Шуршев отметил, что его телефон разбит, а также он получил травмы рук и ног. Несмотря на происшествие Шуршев, по его словам, пошел в городской избирком для участия в рассмотрении жалобы.

В июне текущего года в избирком Петербурга и в ЦИК поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избиркомов города. Основная претензия – несвоевременное информирование о назначении выборов депутатов местных органов власти. В ЦИК обещали 25–26 июня провести выездную проверку по этому вопросу.

Также в Петербурге в данный момент проходит избирательная кампания по выборам губернатора. По состоянию на 26 июня избирком города зарегистрировал 27 кандидатов. Все они должны преодолеть муниципальный фильтр – собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

В выборах участвует и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который баллотируется как самовыдвиженец. Ему необходимо также собрать подписи жителей в свою поддержку. В штабе Беглова сообщали, что уже собрали необходимое число подписей и скоро представят их на проверку.

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен новый губернатор Петербурга

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Бывший гендиректор «Росгеологии» назначен топ-менеджером Газпромбанка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший гендиректор «Росгеологии» Роман Панов, уволенный после скандала со своим заместителем, назначен первым вице-президентом Газпромбанка. Об этом сообщил представитель банка.

Панов будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. Он имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в «Газпроме» и «Норильском никеле», а также во главе «Росгеологии», отметил представитель Газпромбанка.

Панов возглавлял «Росгеологию» шесть лет до марта 2019 г., когда был досрочно отправлен в отставку. Причина увольнения официально не называлась. Сам Панов не исключал, что на решение о его отставке повлиял арест его бывшего первого заместителя Руслана Горринга.

Горринг покинул «Росгелогию» в конце января после того, как была опубликована видеозапись стрима, который он вел. На кадрах Горринг, используя нецензурную брань, угрожал во время компьютерной игры другим игрокам и рассказывал о своей работе в «Росгеологии». Через два месяца он был арестован. Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинения в посредничестве при получении взятки и в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело против Горринга было возбуждено около восьми лет назад, отмечало ведомство. Однако, как утверждает СКР, он тогда скрылся от следствия, а его прежняя фамилия была Ганижев, которую он сменил на Горринг. В «Росгеологии» не знали о том, что у Горринга были поддельные документы, говорил Панов.

Бизнес
Новости

Nike отменила продажу обуви от дизайнера, поддержавшего протесты в Гонконге

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Nike отменила продажу в Китае лимитированной коллекции обуви после того, как ее дизайнер поддержал протесты в Гонконге, пишет Financial Times (FT). Японец Юн Такахаси опубликовал в Instagram своей студии Undercover фото жителей Гонконга, протестующих против принятия поправок к закону об экстрадиции, а также выразил им свою поддержку.

С начала июня в Гонконге проходят многотысячные митинги из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. Если они будут приняты, то Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. К примеру, Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Публикация в аккаунте Undercover вызвала негативную реакцию со стороны китайских пользователей Instagram, для которых официально эта платформа заблокирована в материковой части страны, но доступна с помощью VPN. Студия Undercover удалила пост, назвав его ошибкой и личным мнением автора. Но публикации хватило, чтобы обувь от Юна Такахаси попала в черные списки китайских магазинов, большинство из которых сняли ее с продажи без объяснения причин. Стратегический партнер Nike в Китае ритейлер YYSports сообщил изданию, что получил от американской компании срочное уведомление об отзыве коллекции Юна Такахаси, которую планировалось начать продавать 14 июня. Nike не ответила на запросы газеты.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда крупным международным брендам приходится извиняться перед китайской аудиторией в стремлении сохранить уровень продаж: в прошлом году Mercedes-Benz дважды приносил извинения китайским потребителям после того, как процитировал Далай-ламу в публикации в Instagram. Это вызвало недовольство, поскольку Пекин считает духовного лидера Тибета сепаратистом. Производитель одежды Gap также был вынужден извиняться после публикации в китайской соцсети Weibo фотографии футболки с картой Китая, на которой не было Тайваня, Тибета и Южно-Китайского моря.

Nike и ее основной конкурент Adidas в последнее время активно завоевывают рынок Китая, поскольку занятия спортом становятся все более популярными в этой стране. По данным Financial Times, в 2018 г. продажи Nike в Китае выросли на $5,1 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Бумаги «Магнита» отреагировали ростом на новость об уходе Наумовой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акции «Магнита» на Московской бирже выросли за первые полчаса торгов на 1,48% до 3743 руб. за штуку. Индекс Мосбиржи при этом прибавляет лишь 0,08%. Расписки основного конкурента «Магнита» X5 растут на Московской бирже с утра на 0,2%.

На Лондонской фондовой бирже торгуются расписки ритейлера. Их цена также растет с начала торгов. На 10:32 мск одна глобальная депозитарная расписка «Магнита» подорожала на 1,35% до $14,44. ГДР X5 снижаются на 0,5% в Лондоне.

В 10 мск 26 июня второй по выручке ритейлер в России «Магнит» объявил, что его гендиректор Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию. Должность гендиректора займет действующий президент ритейлера Ян Дюннинг. Уход Наумовой в пресс-релизе «Магнита» объясняется разногласиями с советом директоров по поводу стратегии компании.

Читать ещё
Preloader more
Фото