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Против подозреваемого в отравлениях и грабеже в Москве возбудили семь дел

Полиция возбудила семь уголовных дел против подозреваемого в отравлениях прохожих в Москве, сообщается на сайте МВД России.

Как уточняет ведомство, дела возбуждены по ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса («Кража», «Грабеж», «Разбой»). По ст. 161 возбуждено одно дело. Сколько именно возбуждено по другим статьям УК, министерство не указывает.

На данный момент установлены 11 потерпевших, сообщило МВД. 26 июня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с просьбой арестовать подозреваемого.

Подозреваемого задержали накануне, 25 июня. Это произошло после публикации издания The Village, согласно которой в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой, после чего они теряли сознание. Некоторые пострадавшие, отмечала The Village, после отравления находились в коме.

Подозреваемым оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии, сообщало МВД. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол.