В Москве задержали подозреваемого в отравлении людей газировкой
Полицейские задержали подозреваемого в массовых отравлениях и кражах в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «Интерфакс».
Она отметила, что речь идет о нескольких эпизодах хищения имущества в районе Хохловской площади.
24 июня издание The Village писало, что в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой. Некоторые пострадавшие, отмечал The Village, после отравления находились в коме.
Ранее 25 июня агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, писало, что подозреваемого в отравлениях мужчину задержали в Басманном районе столицы. По словам собеседника агентства, в квартире задержанного изъяты свертки с белым порошком.