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Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Группа военных из Центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в редакцию «Ведомостей». Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, отмечается сообщении.

В общей сложности от Центрального военного округа задействованы около 50 военнослужащих – это военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. Также в Иркутскую область направлено более 20 единиц техники, в том числи три плавающих транспортера ПТС-2, которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов и продовольствия по затопленным территориям, а также для эвакуации населения.

В Иркутской области с начала недели наблюдаются сильные паводки, возникшие из-за дождей, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Вода уничтожила более 1200 домов, около 4000 строений подтоплено, стихия затронула почти 50 населенных пунктов. Из-за паводков ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь», разрушены 13 автомобильных мостов. Более 350 человек пострадали, пятеро погибли.

Поздно вечером 29 июня в Иркутской области состоялось совещание с участием президента Владимира Путина. Он распорядился своевременно оказывать пострадавшим всю необходимую помощь и начать выплачивать им компенсации. Также президент потребовал от ФАС и МВД контролировать цены на товары первой необходимости.

Паводки в Иркутской области. Фотографии