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Вице-премьер Борисов опроверг наличие проблем при производстве ракет «Авангард»

Вице-премьер России Юрий Борисов опроверг наличие проблем при производстве и поставках гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», передает ТАСС. «Производство и поставка комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев», – передали агентству слова Борисова в аппарате вице-премьера.

В понедельник, 1 июля, телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада разведки США сообщил, что Россия может произвести не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». Причина – до сих пор не найден поставщик углеродного волокна с нужными характеристиками. «Разработка выходит слишком дорогостоящей», – заявил телеканалу один из источников, знакомый с содержанием доклада.

В октябре прошлого года CNBC сообщил о наличии проблем у российской стороны с поставками углеволокна для ракет. Необходимый материал должен выдерживать экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях.

Президент Владимир Путин впервые рассказал о серийном производстве «Авангарда» 1 марта 2018 г., выступая с посланием перед Федеральным собранием. Система может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, говорил Путин. По его словам, ракета в воздухе движется к цели как огненный шар. При этом температура на ее поверхности – 1600–2000 градусов по Цельсию, рассказывал президент.

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