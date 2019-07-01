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CNBC: Россия произведет не более 60 ракет «Авангард» из-за их стоимости

Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки. «Разработка выходит слишком дорогостоящей», – уточнил телеканалу один из источников, знакомый с содержанием доклада.

Ракеты «Авангард» будут применяться на боевом дежурстве уже с 2020 г., так как это приоритетный проект, отмечается в докладе. «Это оружие, как ожидается, достигнет первоначальной оперативной готовности к 2020 г.», – уверены источники, знакомые с содержанием доклада. Американская разведка считает, что разработка такого оружия – это существенный шаг, который позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай, отмечает телеканал.

В октябре 2018 г. CNBC сообщал о том, что у российской стороны имеются проблемы с поставками углеволокна для ракет. Этот материал должен выдерживать экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях. По информации американской разведки, Москва пока еще не смогла найти альтернативное углеродное волокно, отмечает телеканал.

Президент Владимир Путин впервые рассказал о серийном производстве новейшего комплекса «Авангард» 1 марта 2018 г., выступая с посланием перед Федеральным собранием. «Уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает», – говорил он. Система может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, рассказывал Путин. По его словам, крылатый блок ракеты летит в условиях плазмообразования. «Он идет к цели как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию», – говорил Путин.

Новое оружие, которое показал Путин