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На Шри-Ланке арестовали главу полиции за неспособность предотвратить теракты

Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за неспособность предотвратить апрельские теракты, в результате которых погибли более 250 человек, сообщает агентство Reuters.

Генпрокурор страны Даппула де Ливера назвал ошибки в их работе «преступлением против человечности». Он подчеркнул, что обоим могут быть предъявлены обвинения в убийстве. Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах, уточняет агентство.

Ранее Джаясундара и Фернандо давали показания в ходе парламентского расследования атак. Они обвинили президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности. Джаясундара заявил также, что президент попросил его взять на себя вину за взрывы и уйти в отставку, пообещав взамен дипломатическую должность.

Несколько взрывов в христианских храмах, а также отелях Шри-Ланки прогремели 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Жертвами атак стали 258 человек. Ответственность за нападения взяли на себя террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена на территории России). Reuters уточняет, что о подготовке атак власти Шри-Ланки неоднократно предупреждала индийская разведка.

Взрывы на Шри-Ланке