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Двоюродный брат Вексельберга подал иск к минфину США из-за санкций

Двоюродный брат российского бизнесмена Виктора Вексельберга Эндрю Интратер подал иск к минфину США и его руководителю Стивену Мнучину, сообщает The New York Times (NYT). По словам Интратера, из-за санкций против Вексельберга минфин заблокировал активы его компании Columbus Nova на $250 млн.

Соответчиком по иску значится также управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США, которое ввело санкции. В иске указывается, что своими действиями минфин и Мнучин нарушили четвертую поправку к Конституции США, которая запрещает произвольные аресты и задержания. По мнению истца, санкционная политика ведомства привела к необоснованному захвату его собственности.

«Я борюсь не только для того, чтобы защитить свои интересы и интересы моих партнеров, но и для того, чтобы защитить конституционные права любого американца, – чтобы правительственные руки держались подальше от его собственности», – подчеркнул Интратер.

Как рассказал Интратер, $55 млн из заблокированных денег – в наличных, большая часть из этой суммы принадлежит Вексельбергу. Только $12 млн принадлежит самому Интратеру, его партнерам и его фирме, отметил он.

Минфин США перенаправил вопросы, заданные ему NYT, американскому минюсту. Минюст отказался от комментариев.

Санкции против Вексельберга были введены в апреле 2018 г. Они запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. В октябре 2018 г. представитель бизнесмена сообщил, что ограничительные меры обжалованы.

Вексельберг занимает 11-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes. Его состояние оценивается в $11,5 млрд. В июне этого года он дал интервью Financial Times, в котором сказал, что санкции привели к кризису в его жизни.