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Путин предложил смягчить нормы правоприменения к экономическим преступлениям

Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии предложил смягчить нормы правоприменения к экономическим преступлениям, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля. Соответствующее поручение Путин дал администрации президента, Верховному суду, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету. Ведомства должны подготовить предложения к 1 августа.

В ходе прямой линии, которая состоялась 20 июня 2019 г., Путин прокомментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления. «Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают. Вы правы вот в чем: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений. Можно ли использовать более широко залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашний арестом и подпиской о невыезде».

Однако от отказался исключать арест как меру пресечения для преступлений по экономическим преступлениям. По словам Путина, больше всего его волнует бесконечное содержание бизнесменов под стражей. В ходе прямой линии президент попросил Верховный суд и Генпрокуратуру представить свои предложения по этому вопросу до конца ноября-декабря.

О проблемах бизнесменов Путин говорил и в своем послании парламенту. По его словам, почти половина дел в отношении предпринимателей прекращаются, не доходя до суда. Это значит, что дела возбуждали кое-как и по непонятным соображениям, констатировал президент. Также он призвал ограничить основания для продления сроков ареста. Человек сидит за решеткой – его ни разу не вызвали на допрос, потому что следователь в отпуске был, привел пример Путин.