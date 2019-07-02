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СКР начал проверку после гибели моряков на глубоководном аппарате

Следственный комитет (СКР) начал доследственную проверку по факту смерти моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнул СКР.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Пожар начался 1 июля при изучении рельефа дна, подводники погибли от отравления продуктами горения.

На каком именно аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило. Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. По данным РБК, речь идет о подлодке АС-12, известной как «Лошарик».