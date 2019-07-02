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Путин сообщил о семи капитанах первого ранга среди погибших подводников

Среди 14 погибших моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля, половина были капитанами первого ранга. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которая транслировалась на сайте агентства «РИА Новости».

«В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России», – сказал глава государства.

Путин поручил Шойгу вылететь в Североморск и лично заслушать доклады по поводу гибели моряков. Произошедшее президент назвал большой потерей для флота и армии.

Ранее Путин отменил свою поездку на фестиваль «Реки России», поручив выступить на мероприятии вице-премьеру Ольге Голодец. Вместо этого было объявлено о том, что президент проведет незапланированную встречу с Шойгу.

О том, что 1 июля на глубоководном аппарате российского Военно-морского флота произошел пожар, сообщило ранее 2 июля Минобороны. По его данным, моряки погибли от отравления продуктами горения. На каком аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило.

Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.