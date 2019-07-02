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Путин встретится с Шойгу после гибели российских моряков

Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин отменил свое участие в форуме «Реки России». По поручению президента к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец, добавил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос «Ведомостей» о том, связано ли изменение планов Путина с гибелью российских моряков-подводников, Песков ответил: «Да, связано».

2 июля Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Пожар начался 1 июля при изучении рельефа дна, подводники погибли от отравления продуктами горения. На каком именно аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило. Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.