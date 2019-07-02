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Евросовет согласовал кандидатуры на ключевые посты

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

По его словам, на пост руководителя Еврокомиссии выдвинут германский министр обороны Урсула фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии – испанец Жозеп Боррель, на пост главы Европейского центробанка – директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. На пост председателя Евросовета, который сейчас занимает Туск, выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля. Чтобы все эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит начался в воскресенье и проходил с остановкой всю ночь на понедельник. В понедельник из-за отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

Урсула фон дер Ляйен – первая женщина на посту министра обороны ФРГ, занимающая пост с 2013 г. Она стала первой в истории женщиной, кандидатуру которой выдвинули на пост главы Еврокомиссии.

Шарль Мишель – бельгийский политик. С 2014 г. занимает пост премьер-министра Бельгии. Лагард с 2011 г. является главой МВФ. До этого в течение нескольких лет занимала пост министра экономики Франции. По информации Reuters, Лагард приостановит исполнение обязанностей главы МВФ на период выдвижения на пост главы ЕЦБ. Жозеп Боррель – испанский политик, который возглавляет МИД Испании с июня 2018 г.