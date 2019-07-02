Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Европу расколол кадровый вопрос

Страны ЕС никак не могут согласовать кандидатов на ключевые посты в союзе

Этому мешает раздробленность в Европарламенте и позиции отдельных стран

В воскресенье главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) уже в третий раз собрались в Брюсселе, чтобы выбрать новых глав Еврокомиссии и Европейского совета, верховного представителя Евросоюза по внешней политике и руководителя Европейского центробанка. Саммит продолжался около 20 часов и был приостановлен в понедельник днем. Обсуждение возобновится во вторник утром. Еще до его начала действующий глава Евросовета Дональд Туск выразил опасение, что договориться снова не удастся.

Основная борьба развернулась вокруг должности главы Еврокомиссии – самого важного института ЕС. Кандидатуру на этот пост предлагает Евросовет (состоящий из глав государств и правительств союза), после чего она должна быть одобрена Европарламентом. Пять лет назад главой Еврокомиссии стал Жан-Клод Юнкер – кандидат от консервативной Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство. Однако по итогам выборов в Европарламент 23–26 мая 2019 г. ни одна из крупнейших фракций не получила абсолютного большинства, что привело к конфликту между Евросоветом и Европарламентом. Изначально фаворитом гонки европейские СМИ называли немца Манфреда Вебера – кандидата от ЕНП, которая остается самой многочисленной фракцией. Но против Вебера выступила фракция либералов, поддерживаемая президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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