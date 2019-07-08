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«Левада-центр»: интерес россиян к прямой линии Путина упал до минимума с 2011 года

В этом году прямую линию с президентом Владимиром Путиным посмотрел по телевизору каждый третий респондент, говорится в материалах «Левада-центра». Это минимальное значение с 2011 г., когда аналогичную программу посмотрело 44% опрошенных, отмечают социологи. Самые высокие рейтинги были у прямой линии в июне 2017 г. и апреле 2014 г. – 49 и 48% соответственно, напомнили в «Левада-центре».

Число тех, кто читал ответы Путина в интернете или газетах, не изменилось с прошлого года и составило 6%. Число читавших обсуждение этой прямой линии в печатных СМИ или онлайн сократилось с 10 до 9%. За год выросло количество тех, кто что-то слышал об этой прямой линии, но не знает точно, о чем речь: с 37 до 41%. Количество граждан, которые впервые услышали о таком формате общения президента с народом, также выросло с 7 до 10%.

Снижение рейтингов прямой линии отметили и аналитики Mediascope. Исследование, которое вышло в конце июня, показало, что количество зрителей, посмотревших прямую линию с президентом в текущем году, составило 5,3 млн человек – минимум с 2011 г. По данным Mediascope, наибольшее количество зрителей было у прямой линии в 2015 г. – 8,3 млн.

Прямая линия с Путиным в этом году прошла 20 июня. Нынешняя прямая линия была 17-й по счету, она проходит ежегодно с 2001 г. Мероприятие не проводилось только дважды – в 2004 и 2012 гг. Прямую линию транслировали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, телеканал «Мир», «Москва 24» и «Телеканал 360». Длилось мероприятие чуть более четырех часов. В ходе прямой линии Путин прокомментировал падение доходов россиян, мусорную реформу, ситуацию в сфере потребкредитования, уровень коррупции в стране, возможное объединение России и Белоруссии, рассказал о своем видении ситуации на Украине и выступил против смягчения наказания за оборот наркотиков.

На какие вопросы не ответил Путин во время прямой линии