«Крайне странная прямая линия». Политологи об итогах общения Путина с народом

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Алексей Никольский / ТАСС

Президент Владимир Путин провел ежегодную прямую линию, в ходе которой он общался с россиянами в прямом эфире. Всего в ходе трансляции был озвучен 81 вопрос. Путин отвечал на них в течение чуть более четырех часов. Он поднимал разные темы: падение доходов россиян, отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, расходы на оборону, дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, закон об оскорблении власти, коррупцию в Россию и многое другое.

Это была 17-я по счету прямая линия Путина. «Ведомости» спросили российских политологов, как она прошла и повлияет ли на что-либо.

Александр Кынев, доцент Высшей школы экономики:

«При организации этой прямой линии у власти изначально не было хорошего варианта. Проводить ее на позитиве, не замечая скандалов вроде разгона митингов или дела Ивана Голунова было невозможно: было бы ощущение диссонанса, что вызвало бы негатив. Тут было два пути: выслушать и ничего не сделать или пойти на какие-то уступки. Не исключаю, что власть боялась пойти на уступки, не желая создавать прецедент и давать людям дополнительные надежды. В итоге получилась крайне странная прямая линия, в которой власть вроде показала, что она в курсе происходящего и все понимает, но при этом ничего менять не собирается.

Все затронутые проблемы остались подвешенными, ответа никто не получил, и это напоминает ситуацию с августовским обращением президента по поводу пенсионной реформы в прошлом году. Тогда были большие ожидания, а на финише выяснилось, что реальных послаблений нет, есть только косметические поправки. Здесь получилось то же самое: никакой реальной готовности, например, либерализовать антинаркотические статьи мы не увидели, все свелось к разговорам, что надо работать с правоприменением. В том, как это все прошло, нет ничего, что помогло бы улучшить настроения граждан. Это лучше, чем если бы власть решила провести бравурную линию, без понимания реальных проблем, но в итоге получилась ситуация: слышу, но не делаю.

Аббас Галлямов, политолог:

«Президент провел эффективное шоу в рамках ставшей уже традиционной парадигмы «ручного управления». Мероприятие было неплохо организовано и сам Путин продемонстрировал хорошую форму. Проблема только в том, что сама по себе парадигма эта все меньше соответствует общественному запросу. Люди все больше понимают, что ручное управление себя исчерпало – в рамках этой модели на одну решенную проблему приходится 10 новых нерешенных, – а значит, нужны какие-то системные шаги по изменению самой политической модели.

Шоу «одинокого волшебника, по мановению волшебной палочки решающего проблемы граждан», избирателя уже не устраивает. В обществе созрел запрос на обстоятельный разговор о серьезных институциональных реформах. Вместо этого ему в очередной раз предложили суррогат в виде рассказа о национальных проектах – штуке абсолютно технической. Аудитория, конечно, почувствовала, что ее пытаются обмануть, поэтому никакого всплеска народной любви по итогам прямой линии не будет».

Дмитрий Бадовский, председатель совета директоров фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»:

«Прямая линия не является форматом производства новостей. Основой акцент как всегда делается на разъяснении тех или иных государственных проектов и программ. Плюс демонстрация обратной связи с обществом и понимания проблем, которые людей волнуют. Тем более, что люди по многим вопросам доверяют только ответам Путина. Тем не менее, какие-то новости по важным для общества вопросам все же прозвучали. Это касается, например, повышения детских пособий или отрицательного ответа Путина на вопрос о целесообразности либерализации уголовной ответственности по 228-й статье.