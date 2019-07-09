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Две трети россиян назвали подбрасывание наркотиков полицией обычной практикой

Две трети россиян – 66% – считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычной практикой. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Менее пятой части опрошенных – 18% – назвали такую практику редкой и носящей единичный характер.

Шансы решить проблему в случае несправедливого преследования 52% россиян оценили как низкие. Высокими свои шансы в этом случае считают только 9%. На вопрос о том, кто сможет помочь им в случае несправедливого преследования, почти треть – 28% – россиян ответили, что влиятельные знакомые. 24% указали, что решить проблему поможет прокуратура. Суд и правозащитные организации получили по 19%.

Более половины – 56% – опрошенных слышали о деле Голунова. Большинству из них – 85% – известно и о стихийных протестах против преследования журналиста. 32% считают, что причиной для освобождения Голунова стало отсутствие фактического основания для уголовного дела. Чуть меньше – 29% – назвали причиной именно акции протеста. По мнению 28% россиян, с Голунова сняли обвинения по решению руководства страны, чтобы погасить протесты накануне Дня России и прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

55% опрошенных заявили, что события, связанные с делом Голунова, не будут иметь серьезных последствий для работы МВД. Более трети, 36%, выразили обратное мнение.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля методом личного интервью. В нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах и 50 субъектах России.

Голунова задержали 6 июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили из-за его расследования, посвященного похоронному бизнесу. В Москве и по всей России после задержания журналиста началась кампания в его поддержку. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня сняли все обвинения. В связи с произошедшим были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.