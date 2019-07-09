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Песков: решение о введении санкций против Грузии пока не принято

Кремль одобряет жесткую реакцию парламентариев на высказывания телеведущего в Грузии, но решение о введении санкций пока не принято, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютно единодушную позицию они заняли на фоне этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решение, как вы знаете, принимается правительством и в конечном итоге – президентом страны. Пока решение не принималось», – сказал Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о правомерности введения санкций против страны в качестве реакции на слова телеведущего, а не представителя власти. Песков пояснил, что в России выступление ведущего считают следствием попустительства властей Грузии: «Подобные хамские выходки являются ничем иным, как производным от попустительства к тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику».

Депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление о введении дополнительных экономических мер в связи с «антироссийскими провокациями» в Грузии. В принятом на заседании 9 июля заявлении говорится, что депутаты осуждают «непрекращающиеся антироссийские провокации» в Грузии. В связи с этим парламент рекомендовал правительству рассмотреть в отношении Грузии возможность введения санкций. Параметры санкций определяет правительство и утверждает президент.

В воскресенье телеведущий грузинского телеканала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания в адрес президента России. Эту выходку резко осудили власти страны, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе.