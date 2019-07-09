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Володин анонсировал принятие Госдумой закона о поддержке российских виноделов

Госдума в ближайшее время примет законопроект о поддержке российских виноделов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«Мы примем законопроект о виноделии, это будет первый закон в нашей стране, который поддерживает виноградарство, виноделие и создает преференции для наших производителей вин, тех, кто имеет виноградники здесь, на территории нашей страны», – сказал он.

По его словам, сейчас в России производится хорошее вино. В пример он привел краснодарские и крымские вина, которые конкурируют с европейскими.

Без грузинских вин можно обойтись, констатировал Володин. «Когда нас приучали к грузинским винам, а это было время Советского Союза, наших вин не было, потому что в том числе вырубали все, в том числе потому, что создавали условия для того, чтобы были грузинские вина», – подчеркнул он. Грузинские вина конкурируют лишь ценой, добавил также спикер: «Что касается качества, оно очень сильно упало и не выходит на те стандарты, которые сегодня есть, допустим, в Крыму, Краснодарском крае».

9 июля Госдума приняла заявление, в котором призвала правительство принять санкции против Грузии. В документе конкретные меры не прописаны. Володин отмечал, что нижняя палата парламента предлагает запретить импорт вин и воды, а также денежные переводы в Грузию и поездки российских туристов в эту страну.