Мосгорсуд признал законным арест Навального за участие в марше в поддержку Голунова

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Мосгорсуд признал законным арест оппозиционного политика Алексея Навального на 10 суток за участие в марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Хорошевский районный суд Москвы 1 июля арестовал Навального на 10 суток. Акция проходила 12 июня, в День России, в центре Москвы. Навального задержали на марше и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Тогда Навальный свою вину не признал, свою позицию он озвучил и в Мосгорсуде.
Также Навальный заявил в суде, что реальным мотивом его ареста стала политика. «Сейчас идет регистрация кандидатов в МГД, их сейчас начнут снимать, а меня заперли под арест, чтобы лишить их моей информационной поддержки», – отметил он. Несколько сторонников Навального объявили о своем выдвижении в Мосгордуму, среди них – юрист ФБК Любовь Соболь.
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Позиция Госдумы по санкциям против Грузии неизменна. Так спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос о том, изменилась ли точка зрения Госдумы на этот вопрос после того, как против ограничительных мер выступил президент Владимир Путин.
«Мы свою точку зрения высказали, президент имеет право высказать свою», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее 9 июля Госдума единогласно приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть возможность введения санкций в отношении Грузии. Но президент России Владимир Путин выступил против ограничительных мер. «Я бы не стал этого делать [вводить санкции] именно из уважения к грузинскому народу», — подчеркнул он.
Нижняя палата парламента выступила с инициативой ввести санкции против Грузии после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес президента России. Как пояснял Володин, речь идет о запрете на импорт вин и воды из Грузии, денежные переводы, а также на поездки россиян в эту страну.
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Первый зампред Сбербанка Лев Хасис, который отвечает в том числе за развитие технологий, прокомментировал слухи о том, что банк изучает возможность разрыва партнерства с «Яндексом», с которым участвует в совместном предприятии на базе «Яндекс.Маркета». Свою позицию он высказал в комментариях к сообщению бывшего главы АКИТ Алексея Федорова в Facebook. Хасис заявил, что разногласий у «Сбербанка» с «Яндекс.Маркетом» нет.
Хасис добавил, что информация о том, что у сторон есть разногласия по вопросу лидера в проекте, а также о неспособности маркетплейса «Беру» выполнить поставленные перед ним KPI, является «абсолютным вымыслом». «Мы гордимся компанией «Яндекс.Маркет» и ее командой, мы гордимся ее результатами и особенно результатами маркетплейса «Беру», – подчеркнул зампред Сбербанка. Он подчеркнул, что маркетплейс за год добился больших результатов, чем другие игроки рынка за 10–15 лет.
О том, что Сбербанк недоволен результатами работы в совместных проектах с «Яндекс.Маркетом», 8 июля сообщилThe Bell. В «Яндекс.Маркете» банку принадлежит 45% в капитале – он выкупил их за 30 млрд руб. весной прошлого года. Источники The Bell говорили, что стороны рассматривают возможность разрыва сотрудничества, а Сбербанк ищет новых партнеров и рассматривает покупку Ozon или Avito. Собеседник, близкий к банку, объяснял ситуацию тем, что дела в СП идут не так, как ожидал Сбербанк. Еще один источник утверждал, что банк не доволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI. Одной из причин разногласий собеседники называли также отсутствие сильного лидера в проекте.
О разногласиях партнеров слышали и собеседники «Коммерсанта». По их словам, конфликт может быть связан с недавними перестановками топ-менеджеров СП. В Сбербанке отказались комментировать газете эту информацию. «Яндекс» также не стал комментировать «чужие слухи», подчеркнув, что находится в постоянном диалоге с партнерами.
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Канцелярский бренд Erich Krause отрицает вывод средств в офшор на Кипр под видом оплаты рекламы в телепередаче «Своя игра», об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Арбитражный суд Москвы 8 июля опубликовал решение, согласно которому компания перевела 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра». В связи с этим налоговые органы потребовали заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов.
Бизнес-адвокат компании Владимир Фокин заявил, что Erich Krause разочарована решением суда и настаивает на отсутствии налоговых правонарушений со своей стороны. «Ни один из приведенных нами доводов судом учтен не был, ни одно доказательство не получило официальной оценки суда, несмотря на то что разбирательство длилось 16 месяцев. Естественно, мы готовим апелляцию», – отметил он.
Согласно выводу суда, Erich Krause на 2013–2014 гг. заключила с фирмой-однодневкой Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency соглашение об оказании агентских услуг в области рекламы, на основании этого соглашения должно было производиться размещение рекламы в программе «Своя игра» на канале НТВ. Суд решил, что компания в действительности услуги не оказывала, а была создана за месяц до заключения контракта для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и России.
Erich Krause утверждает, что это рекламное агентство работает до сих пор и является добросовестным налогоплательщиком на Кипре. Компания указала, что налоговые органы посчитали, что два года активной рекламной кампании на федеральном канале и полный спонсорский брендинг передачи «Своя игра» должны были обойтись Erich Krause всего в 20 млн руб. в год. Erich Krause настаивает, что заплатила за рекламу по рыночной стоимости и выступила добросовестным покупателем услуг. «Налоговая же недополучила средства с других фирм и пошла самым простым, но неверным путем – доначислив налог добросовестному покупателю и налогоплательщику», – отметили в пресс-службе Erich Krause.
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Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК. Продэмбарго было введено в августе 2014 г. Оно должно было ускорить достижение показателей доктрины продовольственной безопасности, которая отражает, насколько люди обеспечены отечественными продуктами.
Один из показателей продовольственной безопасности – доступность продуктов населению. Здесь ситуация в последние годы ухудшилась, пришли к выводу аналитики. Цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России, констатировал в беседе с РБК руководитель Центра компетенции в АПК российского офиса KPMG Виталий Шеремет. Таким образом, самую большую цену за обеспечение импортозамещения, возможно, заплатил потребитель, отметил он.
Больше других продуктов за пять лет с 2013 г. в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Подорожали также продукты, которых и до 2014 г. в России производилось много: пшеничная мука – на 25%, макароны – на 34%, подсолнечное масло – на 35%. Единственный значимый продукт, цены на который за пять лет почти не изменились, – картофель. В то же время сегодня России удалось достичь других показателей доктрины, в частности, сегодня страна обеспечивает себя зерном на 99%, мясом и мясными продуктами на – 93%, сахаром – на 95% (плановые показатели доктрины – соответственно 95, 85 и 90%).
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию некоторых продуктов из стран ЕС и США, в августе 2014 г. Ограничения стали ответом на антироссийские санкции этих стран. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов и других продуктов. Позже эмбарго было расширено еще на несколько стран, в частности на Исландию, Черногорию и Украину. Ранее срок его действия был продлен в очередной раз до конца 2020 г.
Дмитрий Медведев оценил продовольственную безопасность России
РИА Новости
«Прошедшие 10 месяцев с момента введения специальных экономических мер показали или, если хотите, доказали главное: Россия способна сама себя прокормить», - заявил премьер на форуме (цитата по «Интерфаксу»)
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РИА Новости
«По некоторым позициям мы находимся на передовом уровне, за последние годы сделали качественный рывок вперед», - отметил Дмитрий Медведев (на фото: справа от Дмитрия Медведева министр сельского хозяйства Александр Ткачев, слева - генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков)
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ТАСС
По некоторым видам продуктов российскому агропромышленному комплексу «нужно еще подтянуться», - отметил Медведев. «Очевидно, что это прежде всего животноводство - и молоко, и мясо, и некоторые другие», - сказал премьер (цитата по «Интерфаксу»). На фото справа: губернатор Ростовской области Василий Голубев
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РИА Новости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (на фото слева) заверил премьера, что средства, выделяемые на поддержку аграриев, доводятся до адресатов своевременно. «Это важно. Я вчера как раз коллегам по правительству об этом напоминал, губернаторам, чтобы не было затыка никакого прохождения этих денег», - ответил ему Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу»)
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РИА Новости
«Импорт продовольствия за первые пять месяцев действия нашего эмбарго сократился практически на треть», - сказал Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу»)
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ТАСС
«Деньги всегда в дефиците, их никогда много не бывает, особенно деньги доступные, по нормальным ставкам, с учетом наших возможностей по датированию, поэтому и контроль за этим будет весьма жесткий», - прокомментировал премьер контроль за расходованием средств господдержки сельского хозяйства (цитата по «Интерфаксу»). На фото слева: генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области
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ТАСС
«Для меня достаточно удивительная была ситуация с солью, которой у нас на самом деле больше всего в мире, но мы ее сами не производили, завозили с Украины. Сейчас нужно подумать о том, чтобы полностью себя обеспечивать всеми продуктами в рамках импортозамещения», - сказал премьер на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым - на фото справа (цитата по «Интерфаксу»)
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Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд) выйдет на биржу в конце года, чтобы привлечь инвестиции для запусков в космос туристических кораблей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Позже компания Брэнсона подтвердила эту информацию на своем сайте.
Но Virgin Galactic станет публичной компанией не в результате IPO, а благодаря сделке слияния с Social Capital Hedosophia – специально созданной для поглощений инвестиционной компанией, чьи акции уже торгуются на бирже. Она приобретет 49% акций Virgin Galactic примерно за $800 млн. После завершения сделки во втором полугодии 2019 г. Virgin Galactic станет первой публичной компанией, занимающейся коммерческой организацией космического туризма, говорится в ее сообщении.
Эта сделка, как рассчитывает Брэнсон, позволит его компании как можно скорее организовать туристические полеты в космос, оставив позади конкурентов, пишет WSJ. Пока Virgin Galactic не получает прибыли, напоминает газета. Кроме того, в 2018 г. компания была вынуждена прервать переговоры об инвестициях с Суверенным фондом Саудовской Аравии, который хотел вложить в нее около $1 млрд. По данным Financial Times, это произошло после громкого убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.
Virgin Galactic – одна из частных компаний, которые планируют организовывать туристические полеты в космос. Она была основана в 2004 г. Конкуренты Virgin Galactic – Blue Origin и SpaceX. Стоимость двухчасового полета на корабле Virgin Galactic, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 000. В сообщении компании уточняется, что она уже получила предзаказы на полеты более чем от 600 человек из 60 стран, от которых получила около $80 млн предоплаты и рассчитывает получить еще $120 млн дохода.
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Госдума в ближайшее время примет законопроект о поддержке российских виноделов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».
«Мы примем законопроект о виноделии, это будет первый закон в нашей стране, который поддерживает виноградарство, виноделие и создает преференции для наших производителей вин, тех, кто имеет виноградники здесь, на территории нашей страны», – сказал он.
Володин высоко оценил качество российского вина, заявив, что краснодарские и крымские вина конкурируют с европейскими, а без грузинских вполне можно обойтись. «Когда нас приучали к грузинским винам, а это было время Советского Союза, наших вин не было, потому что в том числе вырубали все, создавали условия для того, чтобы были грузинские вина», – подчеркнул парламентарий. По его словам, качество грузинских вин с тех пор упало и «не выходит на стандарты» крымской и краснодарской продукции, они конкурируют лишь ценой.
9 июля Госдума приняла заявление, в котором призвала правительство принять санкции против Грузии. В документе конкретные меры не прописаны. Володин отмечал, что нижняя палата парламента предлагает запретить импорт вин и воды, а также денежные переводы в Грузию и поездки российских туристов в эту страну.
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Генпрокуратура начала проверку по факту утечки персональных данных россиян, являющихся клиентами трех крупных банков, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Куренной рассказал, что проверка с привлечением Роскомнадзора была организована в июне. Речь идет о проверке опубликованных в газете «Коммерсантъ» сведений о распространении крупными электронными торговыми площадками данных около 900 000 россиян, являющихся клиентами «ОТП банка», Альфа-банка и ХКФ-банка. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сказал представитель ведомства. По его словам, проверка еще не окончена.
«Коммерсантъ» 10 июня со ссылкой на данные компании DevicеLock сообщил, что в открытом доступе оказались паспортные данные, телефоны, адреса проживания и места работы клиентов трех банков. Большая часть украденных сведений была собрана несколько лет назад, однако некоторые данные остаются актуальными.
Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал Удота политзаключенным. Политическим мотивом преследования Удота, по мнению «Мемориала», является желание властей помешать деятельности «Голоса» перед региональными и местными выборами 2019 г.
Уголовное дело против Удота завели в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Он отказался общаться с журналистами телеканала в аэропорту «Шереметьево» и просил их не снимать. Когда они продолжили настаивать, Удот заявил, что «их всех переубивает».
Активиста задержали в мае 2019 г., он сам пришел в полицию после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию. Химкинский городской суд Московской области 22 мая отправил его под домашний арест.
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Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. Первым об обыске сообщило информагентство RNS.
«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции», – рассказал представитель компании. По его словам, проверяющие ведут себя корректно. Сотрудники ритейлера предоставляют им всю необходимую информацию. «Ведомости» направили запрос в ФНС и ожидают ответа. Имени контрагента представитель ритейлера не раскрыл.
В декабре прошлого года на складах и в головном офисе ритейлера сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа уже проводили обыски. Тогда причиной обысков были подозрения в продаже контрафакта и неуплата налогов. Поводом для претензий к ритейлеру со стороны ФНС была разрозненность структуры, отмечал ранее РБК.
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в конце июня несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» сменили владельца. Ранее все операционные юрлица напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников. Теперь бизнесмен владеет компаниями через созданную в марте кипрскую Amelior Investments Limited. Студенников по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром. В частности, под контроль кипрской структуры перешли ООО «Прометей», генерировавшее, по оценке «Infoline-аналитики», около 60% выручки ритейлера в 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».
На сегодняшний день сеть алкогольной продукции «Красное и белое» входит в десятку крупнейших российских ритейлеров. По оценке Forbes, Студенников сейчас занимает 123-е место в списке богатейших россиян с состоянием в $850 млн.
«Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютно единодушную позицию они заняли на фоне этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решение, как вы знаете, принимается правительством и в конечном итоге – президентом страны. Пока решение не принималось», – сказал Песков.
Журналисты спросили представителя Кремля о правомерности введения санкций против страны в качестве реакции на слова телеведущего, а не представителя власти. Песков пояснил, что в России выступление ведущего считают следствием попустительства властей Грузии: «Подобные хамские выходки являются ничем иным, как производным от попустительства к тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику».
Депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление о введении дополнительных экономических мер в связи с «антироссийскими провокациями» в Грузии. В принятом на заседании 9 июля заявлении говорится, что депутаты осуждают «непрекращающиеся антироссийские провокации» в Грузии. В связи с этим парламент рекомендовал правительству рассмотреть в отношении Грузии возможность введения санкций. Параметры санкций определяет правительство и утверждает президент.
В воскресенье телеведущий грузинского телеканала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания в адрес президента России. Эту выходку резко осудили власти страны, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе.
НМТП был спонсором Ночной хоккейной лиги с 2016 г. На тот момент компания принадлежала «Транснефти» и группе «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова. Сейчас Магомедов находится под арестом вместе с братом Магомедом, занимавшим до апреля прошлого года пост президента Ночной хоккейной лиги. В октябре 2018 г. «Транснефть» купила у «Суммы» 25,05% НМТП, став контролирующим акционером порта.
По словам источника РБК, на заседании президиума Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» 20 июня было объявлено об уходе с поста председателя президиума вице-президента «Транснефти» Бориса Короля. Король возглавлял президиум с апреля 2018 г. Демин пояснил, что с начала июля НМТП вышел из числа спонсоров Ночной хоккейной лиги и уход Короля связан именно с этим. Новым председателем был избран старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин. На официальном сайте лиги генеральными спонсорами указаны «Сибантрацит», «Норникель» и «Транснефть».
Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 г. по инициативе президента Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. В нее входят хоккеисты-любители по всей стране.
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Валерий Шарифулин / ТАСС
29 декабря на Красной площади прошел традиционный товарищеский матч Ночной хоккейной лиги
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Пресс-служба президента России
На лед вышли команды, в составе которых были президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, а также прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов. Ночная хоккейная лига была создана в 2011 г. по инициативе президента. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России. Команда Путина победила со счетом 14:10. Подробнее о сегодняшней игре в нашей фотогалерее
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Владимир Путин в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на ГУМ-катке на Красной площади
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Советский хоккеист Сергей Бабинов в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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Alexei Nikolsky / Sputnik / Reuters
Матч Ночной хоккейной лиги на ГУМ-катке на Красной площади