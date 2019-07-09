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Володин ответил на высказывание Путина против идеи санкций в отношении Грузии

Ведомости
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Позиция Госдумы по санкциям против Грузии неизменна. Так спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос о том, изменилась ли точка зрения Госдумы на этот вопрос после того, как против ограничительных мер выступил президент Владимир Путин.

«Мы свою точку зрения высказали, президент имеет право высказать свою», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Володин выразил мнение, что Грузия должна «послушать» Путина. «Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем», – отметил спикер (цитата по ТАСС). «А он им шанс дает – образумиться», – добавил он.

Ранее 9 июля Госдума единогласно приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть возможность введения санкций в отношении Грузии. Но президент России Владимир Путин выступил против ограничительных мер. «Я бы не стал этого делать [вводить санкции] именно из уважения к грузинскому народу», – подчеркнул он.

Нижняя палата парламента выступила с инициативой ввести санкции против Грузии после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес президента России. Как пояснял Володин, речь идет о запрете на импорт вин и воды из Грузии, денежные переводы, а также на поездки россиян в эту страну.

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Бизнес
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В Госдуме предложили дать Счетной палате право проверять расходы нефтекомпаний

Ведомости
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Госдума может попросить правительство наделить Счетную палату полномочиями по проверке нефтяных компаний при расходовании ими средств, полученных из бюджета от демпфера. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель комитета по бюджету Андрей Макаров, его выступление транслировалось на сайте парламента.

Он сообщил, что 10 июля в Госдуме обсудят законопроект, который меняет схему заключения соглашения с нефтяными компаниями по контролю за ценами на нефтепродукты на законодательное регулирование цен. Макаров предложил поручить Счетной палате мониторинг работы этого механизма, а также дать ей полномочия следить за тем, как используют средства нефтяные компании. «Ведь нефтяные компании получают в результате бюджетные средства, средства ФНБ», – пояснил Макаров. Он не уточнил, коснутся ли проверки госкомпаний или всех участников рынка.

В конце 2018 г. правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения действовал демпфирующий механизм: правительство частично возмещало компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Соглашение перестало действовать с 1 июля 2019 г.

Помимо этого сейчас государство компенсирует нефтяным компаниям 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива для сдерживания роста цен. В 2020 г. формула компенсации изменится: нефтяникам будут возвращать 68 и 65% этой разницы.

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Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам

Ведомости
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Президент Владимир Путин перечислил последствия отказа от традиционных источников энергии и перехода на альтернативную энергетику, среди них – гибель птиц и вибрация почвы. С таким заявлением президент выступил на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры». «Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли», – пояснил президент. Он подчеркнул, что это не шутки, а серьезные последствия применения современных способов получения энергии.

Но остановить движение вперед нельзя, уверен Путин. По его мнению, будущее за термоядерной энергетикой, с помощью которой потенциально можно получить «неисчерпаемый источник энергии». Россия активно работает в этом направлении, подчеркнул президент. Призывы отказаться от технологического прогресса он назвал «популизмом» и «мракобесием».

Несмотря на позицию президента, государство развивает также рынок возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2013 г. правительство поставило цель до 2020 г. (затем срок был сдвинут на 2024 г.) довести долю ВИЭ до 4,5% в общей выработке энергии в России. К ВИЭ относят солнце, ветер, воду (кроме крупных ГЭС), геотермальные источники, биотопливо, т. е. все источники, энергия которых считается неисчерпаемой. В 2018 г. эксперты Vygon Consulting констатировали, что к 2025 г. доля ВИЭ в общей выработке составит лишь 1%, или 11,3 млрд кВт ч. Для достижения целевых показателей нужно построить 25 ГВт мощностей, но существующая программа рассчитана на строительство лишь 5,5 ГВт мощностей солнечных и ветряных станций и малых ГЭС и еще 445 МВт мусорных электростанций, поясняли они.

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Бизнес
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Marriott выплатит $124 млн штрафа из-за утечки данных

Ведомости
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Marriott выплатит штраф в $124 млн из-за произошедшей в ноябре 2018 г. утечки данных гостей. Об этом говорится в сообщении на сайте управления комиссара по информации Великобритании – регулятора в сфере данных.

В нем отмечается, что в результате «киберинцидента» утекло 339 млн записей о гостях по всему миру. 30 млн из них, подчеркивается в сообщении, связаны с жителями 31 страны Европейской экономической зоны, а 7 млн – с жителями Великобритании. Управление комиссара добавило, что Marriott произвела необходимые улучшения в области безопасности.

Как поясняла в ноябре 2018 г. Marriott, утечка произошла из-за несанкционированного доступа в систему бронирования сети отелей Starwood, принадлежащей Marriott. Всего в системе бронирования данные 500 млн клиентов, отмечала компания, учетные записи 327 млн клиентов содержали такие данные, как имена, даты рождения, пол, номера телефонов, данные паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. Marriott также предупредила тогда, что хакеры могли получить сведения и о банковских картах некоторых гостей.

Это второй крупный штраф за неделю, отмечает CNN. 8 июля британское управление комиссара по информации сообщило, что обяжет British Airways выплатить $230 млн из-за утечки данных 500 000 клиентов.

Компания Marriott International основана в 1927 г. Она объединяет более 6700 гостиниц под десятками брендов в 130 странах мира. Центральный офис находится в пригороде Вашингтона – Бетесде. Помимо бренда Marriott компании также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и др. В 2015 г. Marriott International и Starwood Hotels & Resorts объявили о слиянии.

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Финансы
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Супруга Дельпаля из Baring Vostok купила квартиру в Москве ради его перевода из СИЗО

Ведомости
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Супруга партнера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля приобрела квартиру в Москве, чтобы добиться домашнего ареста для бизнесмена, сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok. Басманный суд Москвы 9 июля рассматривает вопрос о продлении содержания в СИЗО Дельпаля и других фигурантов дела Baring Vostok. Накануне суд до 13 октября продлил домашний арест основателю фонда Майклу Калви и признавшему вину бывшему директору банка «Восточный» Алексею Кордичеву.

Адвокаты предъявили суду свидетельство о собственности на квартиру на имя жены Дельпаля и попросили приобщить документ к делу как информацию, способную повлиять на изменение меры пресечения. Судья приобщила свидетельство к делу. Дельпаль содержится в СИЗО с момента ареста в феврале.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос о том, почему проходящего по тому же делу Майкла Калви отпустили под домашний арест, а Дельпаля – нет. Путин объяснил, что у первого в отличие от второго есть дом в Москве.

Дельпаль в суде неоднократно заявлял о своей невиновности. Он также отмечал, что будет сотрудничать со следствием и даже готов сдать свой паспорт следователю, если ему изберут другую меру пресечения. Дельпаль указывал, что не собирается уезжать из Москвы, поскольку у него здесь «обширные социальные связи» и в этом городе учатся его дети.

В апреле Дельпаля навещал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он сообщал, что несколько заявлений Дельпаля с просьбой разрешить звонок членам семьи не были удовлетворены. Более того, около трех месяцев с момента ареста к Дельпалю не приходил следователь и с ним не производились никакие следственные действия. В связи с этим защита обвиняемого просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Дельпаль – один из шестерых обвиняемых по делу Baring Vostok: им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в результате действий обвиняемых на балансе «Восточного» вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. появились 59,9% выпущенных акций IFTG. Реальная стоимость этого пакета акций – 600 000 руб., считает следствие. Дело Baring Vostok было заведено по заявлению миноритария и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. Дельпаль в суде говорил, что даже не участвовал в голосовании по спорной сделке.

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Финансы
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Сбербанк назвал вымыслом слухи о недовольстве партнерством с «Яндексом»

Ведомости
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Первый зампред Сбербанка Лев Хасис, который отвечает в том числе за развитие технологий, прокомментировал слухи о том, что банк изучает возможность разрыва партнерства с «Яндексом», с которым участвует в совместном предприятии на базе «Яндекс.Маркета». Свою позицию он высказал в комментариях к сообщению бывшего главы АКИТ Алексея Федорова в Facebook. Хасис заявил, что разногласий у «Сбербанка» с «Яндекс.Маркетом» нет.

Хасис добавил, что информация о том, что у сторон есть разногласия по вопросу лидера в проекте, а также о неспособности маркетплейса «Беру» выполнить поставленные перед ним KPI, является «абсолютным вымыслом». «Мы гордимся компанией «Яндекс.Маркет» и ее командой, мы гордимся ее результатами и особенно результатами маркетплейса «Беру», – подчеркнул зампред Сбербанка. Он подчеркнул, что маркетплейс за год добился больших результатов, чем другие игроки рынка за 10–15 лет.

О том, что Сбербанк недоволен результатами работы в совместных проектах с «Яндекс.Маркетом», 8 июля сообщил The Bell. В «Яндекс.Маркете» банку принадлежит 45% в капитале – он выкупил их за 30 млрд руб. весной прошлого года. Источники The Bell говорили, что стороны рассматривают возможность разрыва сотрудничества, а Сбербанк ищет новых партнеров и рассматривает покупку Ozon или Avito. Собеседник, близкий к банку, объяснял ситуацию тем, что дела в СП идут не так, как ожидал Сбербанк. Еще один источник утверждал, что банк не доволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI. Одной из причин разногласий собеседники называли также отсутствие сильного лидера в проекте.

О разногласиях партнеров слышали и собеседники «Коммерсанта». По их словам, конфликт может быть связан с недавними перестановками топ-менеджеров СП. В Сбербанке отказались комментировать газете эту информацию. «Яндекс» также не стал комментировать «чужие слухи», подчеркнув, что находится в постоянном диалоге с партнерами.

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Бизнес
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Erich Krause отрицает вывод денег в офшор под видом рекламы в «Своей игре»

Ведомости
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Производитель канцтоваров Erich Krause отрицает вывод средств в офшор на Кипр под видом оплаты рекламы в телепередаче «Своя игра», об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Арбитражный суд Москвы 8 июля опубликовал решение, согласно которому компания перевела 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра». В связи с этим налоговые органы потребовали заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов.

Бизнес-адвокат компании Владимир Фокин заявил, что Erich Krause разочарована решением суда и настаивает на отсутствии налоговых правонарушений со своей стороны. «Ни один из приведенных нами доводов судом учтен не был, ни одно доказательство не получило официальной оценки суда, несмотря на то что разбирательство длилось 16 месяцев. Естественно, мы готовим апелляцию», – отметил он.

Согласно выводу суда, Erich Krause на 2013–2014 гг. заключила с фирмой-однодневкой Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency соглашение об оказании агентских услуг в области рекламы, на основании этого соглашения должно было производиться размещение рекламы в программе «Своя игра» на канале НТВ. Суд решил, что компания в действительности услуги не оказывала, а была создана за месяц до заключения контракта для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и России.

Erich Krause утверждает, что это рекламное агентство работает до сих пор и является добросовестным налогоплательщиком на Кипре. Компания указала, что налоговые органы посчитали, что два года активной рекламной кампании на федеральном канале и полный спонсорский брендинг передачи «Своя игра» должны были обойтись Erich Krause всего в 20 млн руб. в год. Erich Krause настаивает, что заплатила за рекламу по рыночной стоимости и выступила добросовестным покупателем услуг. «Налоговая же недополучила средства с других фирм и пошла самым простым, но неверным путем – доначислив налог добросовестному покупателю и налогоплательщику», – отметили в пресс-службе Erich Krause.

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Бизнес
Новости

Аналитики назвали итогом пятилетнего эмбарго рост цен на продукты

Ведомости
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Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК. Продэмбарго было введено в августе 2014 г. Оно должно было ускорить достижение показателей доктрины продовольственной безопасности, которая отражает, насколько люди обеспечены отечественными продуктами.

Один из показателей продовольственной безопасности – доступность продуктов населению. Здесь ситуация в последние годы ухудшилась, пришли к выводу аналитики. Цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России, констатировал в беседе с РБК руководитель Центра компетенции в АПК российского офиса KPMG Виталий Шеремет. Таким образом, самую большую цену за обеспечение импортозамещения, возможно, заплатил потребитель, отметил он.

Больше других продуктов за пять лет с 2013 г. в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Подорожали также продукты, которых и до 2014 г. в России производилось много: пшеничная мука – на 25%, макароны – на 34%, подсолнечное масло – на 35%. Единственный значимый продукт, цены на который за пять лет почти не изменились, – картофель. В то же время сегодня России удалось достичь других показателей доктрины, в частности, сегодня страна обеспечивает себя зерном на 99%, мясом и мясными продуктами на 93%, сахаром – на 95% (плановые показатели доктрины – соответственно 95, 85 и 90%).

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию некоторых продуктов из стран ЕС и США, в августе 2014 г. Ограничения стали ответом на антироссийские санкции этих стран. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов и других продуктов. Позже эмбарго было расширено еще на несколько стран, в частности на Исландию, Черногорию и Украину. Ранее срок его действия был продлен в очередной раз до конца 2020 г.

Дмитрий Медведев оценил продовольственную безопасность России

Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным арест Навального за участие в марше в поддержку Голунова

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным арест оппозиционного политика Алексея Навального на 10 суток за участие в марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Хорошевский районный суд Москвы 1 июля арестовал Навального на 10 суток. Акция проходила 12 июня, в День России, в центре Москвы. Навального задержали на марше и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Тогда Навальный свою вину не признал, свою позицию он озвучил и в Мосгорсуде.

Также Навальный заявил в суде, что реальным мотивом его ареста стала политика. «Сейчас идет регистрация кандидатов в МГД, их сейчас начнут снимать, а меня заперли под арест, чтобы лишить их моей информационной поддержки», – отметил он. Несколько сторонников Навального объявили о своем выдвижении в Мосгордуму, среди них – юрист ФБК Любовь Соболь.

Технологии
Новости

Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу

Ведомости
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Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд) выйдет на биржу в конце года, чтобы привлечь инвестиции для запусков в космос туристических кораблей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Позже компания Брэнсона подтвердила эту информацию на своем сайте.

Но Virgin Galactic станет публичной компанией не в результате IPO, а благодаря сделке слияния с Social Capital Hedosophia – специально созданной для поглощений инвестиционной компанией, чьи акции уже торгуются на бирже. Она приобретет 49% акций Virgin Galactic примерно за $800 млн. После завершения сделки во втором полугодии 2019 г. Virgin Galactic станет первой публичной компанией, занимающейся коммерческой организацией космического туризма, говорится в ее сообщении.

Эта сделка, как рассчитывает Брэнсон, позволит его компании как можно скорее организовать туристические полеты в космос, оставив позади конкурентов, пишет WSJ. Пока Virgin Galactic не получает прибыли, напоминает газета. Кроме того, в 2018 г. компания была вынуждена прервать переговоры об инвестициях с Суверенным фондом Саудовской Аравии, который хотел вложить в нее около $1 млрд. По данным Financial Times, это произошло после громкого убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

Virgin Galactic – одна из частных компаний, которые планируют организовывать туристические полеты в космос. Она была основана в 2004 г. Конкуренты Virgin Galactic – Blue Origin и SpaceX. Стоимость двухчасового полета на корабле Virgin Galactic, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 000. В сообщении компании уточняется, что она уже получила предзаказы на полеты более чем от 600 человек из 60 стран, от которых получила около $80 млн предоплаты и рассчитывает получить еще $120 млн дохода.

Политика
Новости

Володин анонсировал принятие закона о поддержке российских виноделов

Ведомости
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Госдума в ближайшее время примет законопроект о поддержке российских виноделов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«Мы примем законопроект о виноделии, это будет первый закон в нашей стране, который поддерживает виноградарство, виноделие и создает преференции для наших производителей вин, тех, кто имеет виноградники здесь, на территории нашей страны», – сказал он.

Володин высоко оценил качество российского вина, заявив, что краснодарские и крымские вина конкурируют с европейскими, а без грузинских вполне можно обойтись. «Когда нас приучали к грузинским винам, а это было время Советского Союза, наших вин не было, потому что в том числе вырубали все, создавали условия для того, чтобы были грузинские вина», – подчеркнул парламентарий. По его словам, качество грузинских вин с тех пор упало и «не выходит на стандарты» крымской и краснодарской продукции, они конкурируют лишь ценой.

9 июля Госдума приняла заявление, в котором призвала правительство принять санкции против Грузии. В документе конкретные меры не прописаны. Володин отмечал, что нижняя палата парламента предлагает запретить импорт вин и воды, а также денежные переводы в Грузию и поездки российских туристов в эту страну.

Финансы
Новости

Прокуратура проверяет информацию «Коммерсанта» об утечке данных клиентов банков

Ведомости
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Генпрокуратура начала проверку по факту утечки персональных данных россиян, являющихся клиентами трех крупных банков, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Куренной рассказал, что проверка с привлечением Роскомнадзора была организована в июне. Речь идет о проверке опубликованных в газете «Коммерсантъ» сведений о распространении крупными электронными торговыми площадками данных около 900 000 россиян, являющихся клиентами «ОТП банка», Альфа-банка и ХКФ-банка. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сказал представитель ведомства. По его словам, проверка еще не окончена.

«Коммерсантъ» 10 июня со ссылкой на данные компании DevicеLock сообщил, что в открытом доступе оказались паспортные данные, телефоны, адреса проживания и места работы клиентов трех банков. Большая часть украденных сведений была собрана несколько лет назад, однако некоторые данные остаются актуальными.

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