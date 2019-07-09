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Володин ответил на высказывание Путина против идеи санкций в отношении Грузии

Позиция Госдумы по санкциям против Грузии неизменна. Так спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос о том, изменилась ли точка зрения Госдумы на этот вопрос после того, как против ограничительных мер выступил президент Владимир Путин.

«Мы свою точку зрения высказали, президент имеет право высказать свою», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Володин выразил мнение, что Грузия должна «послушать» Путина. «Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем», – отметил спикер (цитата по ТАСС). «А он им шанс дает – образумиться», – добавил он.

Ранее 9 июля Госдума единогласно приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть возможность введения санкций в отношении Грузии. Но президент России Владимир Путин выступил против ограничительных мер. «Я бы не стал этого делать [вводить санкции] именно из уважения к грузинскому народу», – подчеркнул он.

Нижняя палата парламента выступила с инициативой ввести санкции против Грузии после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес президента России. Как пояснял Володин, речь идет о запрете на импорт вин и воды из Грузии, денежные переводы, а также на поездки россиян в эту страну.