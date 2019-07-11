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У Верховного суда задержаны протестующие против преследования крымских татар

В Москве у здания Верховного суда задержали 44 человека, которые пришли туда поддержать крымских татар, осужденных по делу исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории России). Об этом они сами сообщили на горячую линию «ОВД-инфо».

Задержанных везут в отделения полиции по Мещанскому и Таганскому районам.

11 июля Верховный суд рассмотрит апелляцию на приговор четверым крымским татарам, осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир». В декабре 2018 г. суд в Ростове-на-Дону приговорил их к различным срокам заключения – от 9 до 17 лет. Все осужденные были признаны виновными по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

Накануне, 10 июня, крымскотатарские активисты вышли с акцией на Красную площадь с плакатами «Наши дети не террористы». Участников акции задержали. По данным Русской службы ВВС, всего в акции протеста приняло участие около 20–30 человек.