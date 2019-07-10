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На Красной площади задержали протестующих против преследования крымских татар

На Красной площади задержали семерых участников акции протеста против уголовного преследования крымских татар, передают «Дождь» и Русская служба BBC. По информации телеканала, активисты во время акции протеста держали в руках плакаты с надписями «Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы». Задержанных полицейские отвезли в ОВД «Китай-город».

По данным Русской службы ВВС, всего в акции протеста приняли участие около 20–30 человек.

Акция протеста приурочена к рассмотрению 11 июля жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В декабре 2018 г. суд в Ростове-на-Дону приговорил их к различным срокам заключения – от 9 до 17 лет. Все они были признаны виновными по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории России – прим. «Ведомости»). Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.