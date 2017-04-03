Крымские татары не хотят быть экстремистами

Запрещенный в России за экстремизм меджлис крымскотатарского народа обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В жалобе, с которой ознакомились «Ведомости», говорится о нарушении права на свободу собраний (ст. 11 Конвенции по правам человека), пределов использования ограничений в отношении прав (ст. 18), права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6), права на уважение частной и семейной жизни (ст. 8) и запрещении дискриминации (ст. 14).

Меджлис, даже не имея официальной регистрации по российскому или украинскому законодательству, является объединением, поэтому признание его экстремистской организацией и запрет ее деятельности нарушает право на свободу собраний, говорится в жалобе. «Это сложный момент в деле, ведь в Верховном суде мы говорили, что меджлис не является такой организацией, к которой можно подать иск в порядке Кодекса административного судопроизводства (их перечень указан в ст. 263), – признается представляющий интересы меджлиса в ЕСПЧ адвокат Кирилл Коротеев. – Но Верховный суд нам сказал, что это не имеет значения. Однако меджлис является группой людей, которые имеют право на ассоциацию в контексте ст. 11 конвенции».

Наталья Поклонская экс-прокурор Крыма Руководители так называемого меджлиса должны не жалобы писать, а прощение у людей просить за те преступления, которые совершили против простых людей.

Тезис о политическом преследовании меджлис обосновывает тем, что экстремистской организация была признана за утверждения о том, что Крым – это территория Украины. Высокопоставленные чиновники повторяют, что «меджлис продвигает интересы западных владельцев», при этом его руководителям был запрещен въезд в Россию, а крымскотатарские СМИ были запрещены, указано в жалобе. То есть фактически меджлис запретили, чтобы его члены не могли высказывать свою политическую позицию, уверены заявители. Но они не могли предвидеть, что эти заявления приведут к ответственности, поскольку на Украине нет антиэкстремистского законодательства. А российские суды проигнорировали тезис о том, что меджлис является представительным органом коренного народа.

В апреле 2016 г. Верховный суд Крыма признал меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность, в сентябре Верховный суд России подтвердил это решение. Меджлис настаивал, что его нельзя признать экстремистским, поскольку он является не общественным объединением, а представительным органом крымскотатарского народа и действует в интересах всех крымских татар, а не только своих членов.

«Вряд ли ЕСПЧ согласится с доводом о дискриминации, так как речь должна идти о нарушении прав конкретных граждан. Кроме того, суду будет все равно, зарегистрирована была организация или нет, поскольку запретить можно любую организацию. А политическое преследование по ст. 280.1 УК за сепаратизм не зависит от того, имеет ли говорящий отношение к меджлису», – считает директор центра «Сова» Александр Верховский. Тем не менее перспективы жалобы он оценивает высоко, ведь главный ее аргумент в том, что деятельность меджлиса запретили без должных оснований: «Была задача создать давление на крымскотатарских активистов, чтобы каждый из них оказался под угрозой уголовного преследования».