США отказались от планов ввести санкции против министра иностранных дел Ирана

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«Коммерсантъ» узнал подробности уголовного дела против зампреда ПФР Иванова

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, однако с поличным его не задерживали, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. О какой именно сумме взяток идет речь, источники не сообщают. По словам одного из собеседников издания, взятки были не очень большими и составили всего несколько миллионов рублей. Взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», уточнили источники. Откаты платились за заключение в 2017–2018 гг. контрактов с ПФР по развитию различных проектов, добавил один из них. Например, для фонда «Техносерв» создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

По информации источников издания, на причастность к преступлению также проверяется и совладелец IT-интегратора «Техносерв» Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка — «Ведомости»). Ранее бизнесмен уже проходил подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), связанной с IT-интегратором. Тогда речь шла о растрате 12 млн евро. Эти деньги в виде невозвращенного кредита были предоставлены «Техносерву».

Ананьев передал «Ведомостям» через представителя, что не знает, с чем связаны следственные действия в «Техносерве», и узнал о них из прессы. Ему также не известно о каких-либо обвинениях в его адрес по этому делу. «Техносерв» более 20 лет работал с государственными и коммерческими организациями по принципам «этического поведения и открытой рыночной конкуренции», подчеркнул Ананьев.

О задержании Иванова стало известно в четверг, 11 июля. Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил эту информацию и сказал, что его подчиненный задержан «по делу о взятке». Помимо Иванова в этот день был также задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого, изучавшего материалы дела. По словам источника, Копейкина подозревают в даче взятки Иванову.