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Беглов объявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он написал на своей странице в соцсети «В контакте». «Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», – так объяснил он свое решение.

Под сообщением он запустил голосование. По состоянию на 20:50 мск в нем проголосовали более 2700 человек. Более 80% проголосовавших одобрили заявление Беглова.

Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга 8 июля. Беглов будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Политик занял должность врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г., сменив Георгия Полтавченко. В июне – октябре 2003 г. Беглов также временно исполнял обязанность губернатора города вместо экс-губернатора Владимира Яковлева. Впоследствии новым губернатором города стала Валентина Матвиенко. В мае 2019 г. врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах участвовать в выборах главы города на встрече с общественностью Курортного района Петербурга.

В дебатах уже приняли участие конкуренты Беглова Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова. Дебаты прошли на радио «Эхо Москвы».