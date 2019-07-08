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Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Беглова не было на заседании избирательной комиссии для получения удостоверения, подтверждающего статус кандидата, отмечает агентство. В пресс-службе избиркома отметили, что по закону этого не требуется. Беглов будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Беглов стал врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г., сменив на посту Георгия Полтавченко. В июне – октябре 2003 г. Беглов также временно исполнял обязанность губернатора города, сменив губернатора Владимира Яковлева и впоследствии уступив свое кресло Валентине Матвиенко. В мае 2019 г. врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах участвовать в выборах главы города. «По поводу выборов: мы сделали самое главное – изучили болевые точки города. Но мало – решить болевые точки. Надо чтобы город развивался и стал локомотивом развития нашей страны. Мы разработали с командой план, как развивать его. Поэтому я сделаю все, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами» – так прокомментировал тогда он свое решение на встрече с общественностью Курортного района Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На сайте городского избиркома приведен список из 27 кандидатов, которые планируют участвовать в выборах. Среди них Михаил Амосов («Гражданская платформа»), народный артист России Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Николай Заборовский (Партия прогресса), Олег Капитанов (ЛДПР), Борис Вишневский («Яблоко»).