Губернаторы идут на выборы самовыдвиженцами
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Избирком Сахалинской области предложит внести поправки в региональное законодательство, чтобы в выборах губернатора в 2019 г. могли участвовать кандидаты-самовыдвиженцы, передал ТАСС слова председателя комиссии Виктории Черкасовой. Врио сахалинского губернатора Валерий Лимаренко уже заявил, что намерен воспользоваться этим правом: «Я буду самовыдвиженцем. Мне бы хотелось, чтобы здесь были не политические выборы, а выборы, связанные с региональными интересами, я хочу, чтобы меня поддерживали все жители независимо от политических взглядов».
В конце ноября такие поправки в городской парламент внес врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. О желании пойти на выборы самовыдвиженцем говорил и врио липецкого губернатора Игорь Артамонов, сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы липецкой обладминистрации Михаил Шаршаков, но о внесении соответствующего законопроекта информации пока нет.
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