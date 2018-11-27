Врио губернаторов начали исполнять еще не принятый закон

Статья опубликована в № 4705 от 28.11.2018 под заголовком: Временным закон не писан

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Однако поправки еще не приняты Госдумой Максим Стулов / Ведомости

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт во вторник назначил своим представителем в Совете Федерации экс-руководителя региона Александра Михайлова. Это уже второй бывший губернатор, делегированный в верхнюю палату своим преемником: ранее врио липецкого губернатора Игорь Артамонов назначил сенатором Олега Королева. Однако поправки, наделяющие врио губернатора такими полномочиями, еще не приняты Госдумой – этот законопроект две недели назад внесли председатели комитетов Совфеда по конституционному законодательству и по регламенту Андрей Клишас и Андрей Кутепов.

По действующему закону избранный губернатор делегирует в Совфед одного из трех кандидатов, названных им в ходе выборной кампании, а парламент региона – одного из своих депутатов. Но случай, когда полномочия сенатора от исполнительной власти прекращаются досрочно в период, когда регион возглавляет врио губернатора, законом не урегулирован, отмечается в пояснительной записке к законопроекту Клишаса и Кутепова. Поэтому сенаторы предложили разрешить временным руководителям назначать своими представителями действующих депутатов заксобраний.