Губернаторы отказались в своих посланиях от социальной повестки в пользу экономической
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Повестка выступлений губернаторов в их ежегодных отчетах перед региональными парламентами сменилась с социальной на экономическую. Это связано с тем, что возможности новых обещаний ограничены и нарастает контраст между социальными запросами граждан и возможностями государства, говорится в докладе фонда «Петербургская политика» о ежегодных посланиях глав регионов.
Экономический блок в отчетах губернаторов становится основным и весьма оптимистичным – он связан со снижением закредитованности регионов, «потенциальными точками роста», но почти не касается экономической конъюнктуры, реализации госпрограмм или майских указов. При этом в текстах посланий губернаторов почти нет внешней и внутренней политики, проблем отношения общества и власти, выборов, вся политика сводится к тому, что губернаторы хвалят отношения между регионами и федеральной властью. Эксперты фонда отмечают, что губернаторы предпочитают не говорить о теме борьбы с коррупцией и активности правоохранительных органов. Однако среди тех, кто ее поднимает, есть разные мнения. Так, в ряде регионов (Татарстан, Самарская область, Калмыкия) оценки повышенной активности правоохранительных органов в отношении чиновничества и бизнеса скептические, солидарность с политикой правоохранительных органов редка (Калининградская область).
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