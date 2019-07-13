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Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.

Когда машина остановилась, ее начало уносить течением, говорится в сообщении. Двое мужчин и женщина выбрались из автомобиля и пытались его удержать, но сильное течение опрокинуло машину. Салон автомобиля, в котором в тот момент находились двое взрослых и семеро детей, быстро заполнился водой, спасти никого не удалось. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину. Женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.

Как сообщалось ранее, утром 12 июля машина марки «УАЗ» опрокинулась при попытке пересечь реку Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. В регионе объявлен траур.

По предварительным данным, машина пыталась пересечь реку в неустановленном месте, которое не было оборудовано для автомобилей. При этом транспортное средство было старым, а у водителя не было необходимого опыта вождения. Как отметил глава Тувы Шолбан Кара-Оол, автомобиль не доехал до моста, где мог безопасно пересечь реку, всего три километра.