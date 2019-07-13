Новости
Политика
Новости

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.

Когда машина остановилась, ее начало уносить течением, говорится в сообщении. Двое мужчин и женщина выбрались из автомобиля и пытались его удержать, но сильное течение опрокинуло машину. Салон автомобиля, в котором в тот момент находились двое взрослых и семеро детей, быстро заполнился водой, спасти никого не удалось. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину. Женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.

Как сообщалось ранее, утром 12 июля машина марки «УАЗ» опрокинулась при попытке пересечь реку Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. В регионе объявлен траур.

По предварительным данным, машина пыталась пересечь реку в неустановленном месте, которое не было оборудовано для автомобилей. При этом транспортное средство было старым, а у водителя не было необходимого опыта вождения. Как отметил глава Тувы Шолбан Кара-Оол, автомобиль не доехал до моста, где мог безопасно пересечь реку, всего три километра.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Доля расходов россиян на продукты питания во II квартале 2019 г. выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичные период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Из результатов опроса следует, что на продукты питания приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления населения. Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в I квартале сократились на 2,3%, данных по II кварталу пока нет. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3%, однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию. Больше всего по итогам прошлого года подорожали пшено и капуста, подсчитал Росстат. Цены на них выросли на 73,6 и 72,8% соответственно. Также выше уровня инфляции подорожали сахар, яйца, репчатый лук, свекла, куры охлажденные и мороженные и морковь.

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в Сбербанке. Однако во II квартале доля этих расходов незначительно сократилась с 15,4 до 15,2% год к году. Ранее международная сеть FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, больше всех за коммунальные услуги платят жители Магаданской и Мурманской областей и Камчатского края, меньше всех – жители Дагестана, Тувы и Ингушетии.

Также, согласно исследованию Сбербанка, во II квартале снизилась доля расходов на одежду с 10 до 9,7%. Доля доходов, направленных на выплаты процентов по кредитам, не изменилась и составила 6,6%.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Авто
Новости

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд отменил решение нижестоящих инстанций, которые ранее оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 000 руб. за самовольную установку уменьшенных в размерах дорожных знаков, сообщает «Коммерсантъ». Судья посчитала такие знаки безопасными, поскольку они установлены на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, и хорошо освещены.

Дорожные знаки меньшего размера, чем стандартные (500 х 500 мм), появились в Москве на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в конце прошлого года. ГИБДД посчитала такие знаки небезопасными и вынесла два постановления. По одному из них мировой суд оштрафовал ЦОДД на 200 000 руб., по второму штраф в 300 000 руб. Госавтоинспекция назначила самостоятельно. ЦОДД сначала безуспешно пытался обжаловать эти решения в Бабушкинском районном суде, а затем обратился в Мосгорсуд.

Из определения суда, на которое ссылается «Коммерсантъ», следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), который допускает установку знаков размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах. ГИБДД настаивала на том, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим стандартам. ЦОДД утверждал, что ПНСТ можно применять без согласований с Госавтоинспекцией. Мосгорсуд согласился с позицией Центра организации дорожного движения.

Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Министерству промышленности и торговли подготовить поправки к законодательству, переводящие ПНСТ в национальный стандарт. В определении Мосгорсуда упоминается приказ, которым 1 мая 2019 г. был утвержден новый ГОСТ на основе ПНСТ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В Киеве неизвестный обстрелял из гранатомета здание телеканала «112 Украина»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала «112 Украина» из гранатомета, сообщила киевская полиция. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, в городе проводится специальная операция по задержанию стрелка.

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел около четырех часов утра по местному времени (совпадает с московским). В результате стрельбы никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

О мотивах стрелявшего полиция пока ничего не сообщает. Сам телеканал связал случившееся с тем, что накануне его сотрудники выступили с открытым обращением, попросив Службу безопасности Украины, прокуратуру и дипломатические учреждения защитить их от произвола радикалов, которые якобы пытаются повлиять на редакционную политику.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Палата представителей США приняла поправку, которая ограничивает президента Дональда Трампа в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса. За ограничение высказался 251 человек, против выступили 170 членов палаты представителей. «Это напомнит президенту, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, не хотят новой войны на Ближнем Востоке», – цитирует одного из авторов поправок – члена палаты представителей от Калифорнии Ро Ханну – издание The Hill.

В конце июня Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране из-за сбитого американского беспилотника, но в последний момент изменил свое решение, писала газета The New York Times. Иран сбил американский беспилотник, заявив, что аппарат 10 июня нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. Также США обвинили Иран в двух сериях атак на танкеры вблизи берегов Ирана, в ответ на которые США начали переброску дополнительных войск в район Персидского залива.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном, которое было заключено в 2015 г., и о восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции против Тегерана, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть, а через месяц ввели санкции в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди.

Иран в ответ официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке. В начале июля Иран заявил, что приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, что нарушает СВПД. В ответ на это заявление США пригрозили Ирану новыми санкциями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Беглов объявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он написал на своей странице в соцсети «В контакте». «Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга» – так объяснил он свое решение.

Под сообщением он запустил голосование. По состоянию на 20.50 мск в нем проголосовали более 2700 человек. Более 80% проголосовавших одобрили заявление Беглова.

Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга 8 июля. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Политик занял должность врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г., сменив Георгия Полтавченко. В июне – октябре 2003 г. Беглов также временно исполнял обязанность губернатора города вместо экс-губернатора Владимира Яковлева. Впоследствии новым губернатором города стала Валентина Матвиенко. В мае 2019 г. врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах участвовать в выборах главы города на встрече с общественностью Курортного района Петербурга.

В дебатах уже приняли участие конкуренты Беглова Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова. Дебаты прошли на радио «Эхо Москвы».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В Туве объявили двухдневный траур по погибшим в ДТП

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Двухдневный траур объявлен в Туве по погибшим в ДТП на реке Шуй, сообщается на сайте правительства республики. Об этом также написал и глава Тувы Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсети «В контакте». 12–13 июля в Туве будут приспущены флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия, передачи и торжественные собрания.

Утром 12 июля при попытке пересечения реки Шуй на территории Бай-Тайгинского района опрокинулась машина марки «УАЗ», говорилось в сообщении регионального МВД. В результате погибли девять человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними. По состоянию на 16.50 (на четыре часа отличается от московского) местного времени одна женщина числится без вести пропавшей. Еще двоим мужчинам удалось выбраться из транспортного средства и спастись.

«РИА Новости» сообщают, что машина пыталась пересечь реку в неустановленном месте, которое не было оборудовано для автомобилей, машина была старой, а у водителя не было опыта вождения. «Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в 3 километрах», – написал Кара-Оол на своей странице во «В контакте».

Бизнес
Новости

В Госдуму внесли законопроект о демпфере на топливо

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Госдуму внесен законопроект о корректировке демпфирующего механизма (компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок) на бензин и дизель. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает также введение демпфера на авиакеросин и изменение формулы НДПИ. Документ внесли руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также члены комитета Глеб Хор, Галина Данчикова и Надежда Максимова.

10 июля Госдума вернула на доработку правительственные поправки о корректировке демпфирующего механизма из-за нарушения процедуры внесения документа. Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ (в части стимулирования добычи редких металлов)».

Поправки были включены в этот законопроект для ускорения их рассмотрения, объяснял представитель Минфина. Они являются критически важными и нужны, чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке, говорил он.

Финансы
Новости

Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночный спецдепозитарий» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс». Он стал владельцем 49% структуры через компанию «Грандеко». Обе стороны пока не комментировали сделку.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Грандеко» принадлежит Саиду Керимову на 99,5%. Миноритарным акционером компании является ее гендиректор Игорь Дегтярев. Через «Грандеко» Керимов владеет и другими активами, в их числе «Аэропорт Махачкала» (100%) и «Национальная киносеть» (99,99% принадлежит «Грандеко» и 0,01% самому Керимову).

РСД был создан в 2010 г. и до сих пор являлся 100%-ной дочерней компанией Сбербанка. В «СПАРК-Интерфаксе» отмечается, что РСД был зарегистрирован в дагестанском Дербенте. Компания оказывает услуги спецдепозитария управляющим компаниям ПИФов, эмитентам ипотечных ценных бумаг, страховым компаниям, СРО.

Сулейман Керимов – один из богатейших политиков России, ныне сенатор от Дагестана. Его состояние Forbes оценил в 2019 г. в $6,3 млрд. Семье Керимова принадлежит более 82% акций золотодобывающей компании «Полюс». Формально сенатор не имеет отношения к «Полюсу»: с 2015 г. основным акционером является его сын Саид.

Бизнес
Новости

Группа ПИК стала крупнейшим совладельцем онлайн-магазина «Самокат»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа компаний ПИК инвестировала в онлайн-магазин продуктов «Самокат». Об этом свидетельствуют данные кипрского реестра юридических лиц, пишет РБК.

По данным реестра, в мае 2019 г. компания «ПИК инновации», которая на 100% принадлежит ГК ПИК, стала собственником 27% в кипрской Roboretail. Последняя принадлежит учредителю «Самоката» – ООО «Умный ритейл». ГК ПИК и совладелец «Самоката» Вячеслав Бочарова отказались от комментариев.

ПИК стала крупнейшим владельцем компании. Крупные доли также у Владислава Бочарова (24%), Родиона и Кирилла Шишковых – 17 и 14% соответственно. Бочаров и Родион Шишков – бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита». Помимо них среди совладельцев Roboretail почти 20 человек и компаний. В частности, это медиаменеджер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер (1,4%). Он переадресовал все вопросы Бочарову, с остальными совладельцами РБК связаться не удалось.

«Самокат» – онлайн-магазин продуктов. Он позиционирует себя как «замена магазину у дома» и обещает доставку за 15–45 минут. Компания открывает небольшие склады в разных районах города, и пешие курьеры доставляют продукты в дома в радиусе 1,5 км, говорится в описании на сайте сервиса и вакансий для курьеров.

Сервис запустили в 2018 г. в Петербурге под брендом «Магазинчик». В апреле этого года он был переименован в «Самокат». В Москве магазин стал доступен три месяца назад, следует из данных истории обновления его мобильного приложения.

Политика
Новости

США усомнились в необходимости своего участия в переговорах по Украине

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Препятствием для выполнения минских соглашений является «отсутствие у России политической воли», и изменение формата переговоров не позволит его устранить. Об этом ТАСС заявила представитель госдепартамента США.

При этом она подчеркнула, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на оживление минского процесса. Украина выполняет свои обязательства максимально возможным образом и России необходимо делать то же самое, считают в госдепартаменте.

Зеленский 8 июля предложил президенту России Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве США, Германии, Франции и Великобритании. «Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», – написал он на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь президента России заявил, что нужно понять, есть ли перспектива у такой встречи и что за новый формат предлагается. Он отметил, что непонятно, как быть с уже достигнутыми минскими договоренностями, под которыми нет подписей представителей США. Сам Путин сказал, что Россия никогда не отказывалась ни от одного предложенного формата встреч. Ранее переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходили в «нормандском формате», который предусматривает участие четырех стран – России, Украины, Франции и Германии.

Политика
Новости

Подозреваемый в госизмене помощник уральского полпреда уволен

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арестованный по подозрению в госизмене Александр Воробьев уволен с поста помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, сообщают «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Воробьев больше не значится в списке помощников на сайте полпредства.

Ранее заместитель полпреда Борис Кириллов говорил, что кадровое решение по Воробьеву будет принято 8 июля. Однако информация о каких-либо решениях в его отношении не озвучивалась.

Сам полпред Николай Цуканов в пятницу, 12 июля, не стал комментировать, продолжает ли Воробьев работать в полпредстве. Он сказал, что для него стало неожиданным подозрение в госизмене его помощника.

О задержании Воробьева стало известно в начале июля. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow