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В Туве объявили двухдневный траур по погибшим в ДТП

Двухдневный траур объявлен в Туве по погибшим в ДТП на реке Шуй, сообщается на сайте правительства республики. Об этом также написал и глава Тувы Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсети «В контакте». 12–13 июля в Туве будут приспущены флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия, передачи и торжественные собрания.

Утром 12 июля при попытке пересечения реки Шуй на территории Бай-Тайгинского района опрокинулась машина марки «УАЗ», говорилось в сообщении регионального МВД. В результате погибли девять человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними. По состоянию на 16.50 (на четыре часа отличается от московского) местного времени одна женщина числится без вести пропавшей. Еще двоим мужчинам удалось выбраться из транспортного средства и спастись.

«РИА Новости» сообщают, что машина пыталась пересечь реку в неустановленном месте, которое не было оборудовано для автомобилей, машина была старой, а у водителя не было опыта вождения. «Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в 3 километрах», – написал Кара-Оол на своей странице во «В контакте».