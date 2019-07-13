Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки
Мосгорсуд отменил решение нижестоящих инстанций, которые ранее оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 000 руб. за самовольную установку уменьшенных в размерах дорожных знаков, сообщает «Коммерсантъ». Судья посчитала такие знаки безопасными, поскольку они установлены на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, и хорошо освещены.
Дорожные знаки меньшего размера, чем стандартные (500 х 500 мм), появились в Москве на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в конце прошлого года. ГИБДД посчитала такие знаки небезопасными и вынесла два постановления. По одному из них мировой суд оштрафовал ЦОДД на 200 000 руб., по второму штраф в 300 000 руб. Госавтоинспекция назначила самостоятельно. ЦОДД сначала безуспешно пытался обжаловать эти решения в Бабушкинском районном суде, а затем обратился в Мосгорсуд.
Из определения суда, на которое ссылается «Коммерсантъ», следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), который допускает установку знаков размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах. ГИБДД настаивала на том, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим стандартам. ЦОДД утверждал, что ПНСТ можно применять без согласований с Госавтоинспекцией. Мосгорсуд согласился с позицией Центра организации дорожного движения.
Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Министерству промышленности и торговли подготовить поправки к законодательству, переводящие ПНСТ в национальный стандарт. В определении Мосгорсуда упоминается приказ, которым 1 мая 2019 г. был утвержден новый ГОСТ на основе ПНСТ.