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Андрея Малахова внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Телеведущий Андрей Малахов оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт ресурса. Согласно сообщению, журналиста внесли в базу за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России».

Накануне Малахов вместе с ведущей Марией Ситтель провел на телеканале «Россия 1» прямой эфир программы «Надо поговорить», который стал альтернативой отмененного телемоста между каналами «Россия 1» и NewsOne. Последний отказался от участия в проекте из-за угроз в адрес журналистов и их семей.

Ранее на Украине завели два уголовных дела в связи с планировавшимся телемостом. Бенефициаров NewsOne заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив – в госизмене.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.