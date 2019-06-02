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Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, сообщает «РИА Новости».

На сайте говорится, что Познер внесен в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым».

Ранее сообщалось, что Познер приедет в апреле в Крым на Ялтинский международный экономический форум для вручения премии «ТЭФИ-Капитал».

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.