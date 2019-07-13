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Выросло число погибших на переправе в Туве

Спасатели обнаружили тело женщины, которая числилась пропавшей без вести после аварии на переправе через реку Шуй в Туве, сообщил региональный главк Следственного комитета России. «В ходе проведенных поисковых работ тело десятой пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Утром 12 июля автомобиль марки «УАЗ» опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй в неустановленном месте. Посредине реки машина остановилась из-за вышедшего из строя двигателя. Заглохший автомобиль начало уносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались из салона и попытались его удержать, но вода опрокинула машину. В салоне в тот момент находились двое взрослых и семеро детей, все они погибли. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину. Женщину унесло течением, она числилась пропавшей без вести.

После аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть людей. Как отметил глава Тувы Шолбан Кара-Оол, автомобиль не доехал до моста, где мог безопасно пересечь реку, всего три километра.