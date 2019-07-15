Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

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Минтруд прокомментировал информацию о продлении заморозки накопительной пенсии

Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) еще окончательно не сверстан, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда. В связи с этим не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год.

В материалах министерства об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 гг. содержится уточнение, что расчеты приводятся исходя из сохранения моратория до 2022 г., написали ранее РБК и «Интерфакс». При этом последний раз действие моратория продлевалось до 2021 г.

В Минтруде заявили, что в материалах о характеристиках бюджета ПФР содержится предложение о продлении заморозки накопительной пенсии. Решение о продлении моратория должно быть законодательно оформлено Минфином. Окончательный вариант бюджета будет сверстан с учетом действий Минфина. Разрабатывает ли Минфин законопроект о продлении моратория на 2022 г., в Минтруде комментировать не стали.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 г. подписал закон о продлении моратория на перечисление пенсионных накоплений до 2021 г. Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 г. После этого мораторий продлевался ежегодно. Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2020 г. может быть запущена новая накопительная пенсионная система, основанная на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).