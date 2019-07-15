Суд арестовал «вора в законе» Шишканова
Басманный суд Москвы арестовал «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан, сообщили в пресс-службе суда. Мера пресечения избрана сроком до 12 сентября.
Шишканова подозревают по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), передает «Интерфакс». Он вину не признает.
О задержании Шишканова в понедельник, 15 июля, сообщил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что его подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. Шишканова также проверяют на причастность к другим преступлениям.
Шишканов был задержан на своей даче в Раменском, писал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что в то же время в Люберцах задержали еще нескольких криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 г.