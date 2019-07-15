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Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан, сообщили в пресс-службе суда. Мера пресечения избрана сроком до 12 сентября.

Шишканова подозревают по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), передает «Интерфакс». Он вину не признает.

О задержании Шишканова в понедельник, 15 июля, сообщил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что его подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. Шишканова также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Шишканов был задержан на своей даче в Раменском, писал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что в то же время в Люберцах задержали еще нескольких криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 г.

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Минтруд прокомментировал информацию о продлении заморозки накопительной пенсии

Ведомости
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Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) еще окончательно не сверстан, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда. В связи с этим не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год.

В материалах министерства об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 гг. содержится уточнение, что расчеты приводятся исходя из сохранения моратория до 2022 г., написали ранее РБК и «Интерфакс». При этом последний раз действие моратория продлевалось до 2021 г.

В Минтруде заявили, что в материалах о характеристиках бюджета ПФР содержится предложение о продлении заморозки накопительной пенсии. Решение о продлении моратория должно быть законодательно оформлено Минфином. Окончательный вариант бюджета будет сверстан с учетом действий Минфина. Разрабатывает ли Минфин законопроект о продлении моратория на 2022 г., в Минтруде комментировать не стали.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 г. подписал закон о продлении моратория на перечисление пенсионных накоплений до 2021 г. Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 г. После этого мораторий продлевался ежегодно. Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2020 г. может быть запущена новая накопительная пенсионная система, основанная на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

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В Москве прошла повторная акция протеста из-за выборов в Мосгордуму

Ведомости
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В Москве завершилась вторая за два дня несогласованная акция протеста против недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму, передает телеканал «Дождь».

По оценке телеканала, в акции приняли участие несколько сотен человек. Корреспондент «Медузы» оценил количество участников не менее чем в 1500 человек. На акции выступили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и сторонник политика Алексея Навального Любовь Соболь.

Во время мероприятия стало известно, что Яшину отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах. По его словам, в окружной комиссии отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи.

Недопустимую долю недостоверных подписей также обнаружили еще у нескольких оппозиционеров, в том числе у Соболь, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой. Решение по их регистрации кандидатами еще не было принято.

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Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

В окружной комиссии проигнорировали все аргументы и отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи, рассказал Яшин. Кроме того, еще одним основанием для отказа в регистрации стала жалоба кандидата в депутаты Мосгордумы в том же округе Михаила Конева. Он заявил, что Яшин использовал административный ресурс, когда размещал ссылки на свои видео на сайте муниципального округа.

Яшин намерен подать апелляцию на отказ в регистрации кандидатом. Он также продолжит участвовать в акциях протеста.

На прошлой неделе рабочая группа, проверявшая подписи Яшина, сообщила, что у него недействительных подписей больше, чем это допустимо по закону. Такими были признаны более 11% собранных им подписей.

Недопустимую долю недостоверных подписей также обнаружили еще у нескольких оппозиционеров, в том числе у соратников Алексея Навального Любови Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой. Накануне в Москве прошла несогласованная акция протеста, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы.

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ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике

Ведомости
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Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК». Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Компания «Галеон», которая принадлежит банку «Россия», 12 июля получила 31% акций «Морского порта Геленджик», а ВТБ – 20%. Ранее 51% акций принадлежали компании «ТРК инвест». Еще 49% находятся у компании «Геленджикский морской порт».

В мае 2018 г. администрация Краснодарского края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» о возведении береговой инфраструктуры в порту города. В августе премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении АО «Стройтранс­газ» единственным исполнителем работ по строительству береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик. «Стройтранс­газ» входит в Volga Group Геннадия Тимченко, который также является одним из крупнейших акционеров банка «Россия».

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Политика
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Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости
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Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда изданию подтвердили факт их ареста.

Задержание и арест офицеров ФСБ произошли в апреле, но официально об этом не сообщалось. Дело было возбуждено после того, как они попытались получить с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей, 5 млн руб. в месяц за решение конфликта с АО «Мострансагентство» – собственником здания, в котором расположен отель.

Гендиректор «Москоу Холидэй» Магомед-Салях Бигаев ранее был задержан сотрудниками МВД по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а затем арестован. Это произошло после его встречи с Богдановым и Ивановым. По словам собеседника РБК, его подозревают в мошенничестве, связанном с работой автоломбарда ОАО «Автофинанс». Иванов и Богданов пытались использовать информацию об аресте Бигаева в своих интересах.

Руководитель «Мострансагентства» Виктор Горин на допросе рассказал, что в 2017 г. здание гостиницы было «захвачено» другим фигурантом связанного с «Автофинансом» дела – Юнус-беком Магомадовым. Он не оплачивал аренду и не покидал здание. Горин заявил, что не обращался к ФСБ за помощью в конфликте с «Москоу Холидэй».

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Бизнес
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Университет «Синергия» отрицает блокировку своих счетов налоговиками

Ведомости
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Университет «Синергия» отрицает информацию о блокировке счетов вуза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу университета. «Официально информируем о том, что у университета «Синергия» никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались», – уточнили в университете.

Ранее издание The Bell сообщило, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета университета и бизнес-школы «Синергия». Сумма долга «Синергии» перед бюджетом составила 27,3 млн руб. Средства университета были заблокированы как минимум на 21 банковском счете, писал The Bell. Под блокировкой, по его данным, оказались счета минимум четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова. Сам он в беседе с изданием утверждал, что задолженность почти вдвое меньше.

После блокировки счетов ректор «Синергии» и его бизнес-партнер Григорий Аветов продали основное юридическое лицо бизнес-школы, которое продает программы МВА и устраивает семинары «Синергии», гражданину Гватемалы Мариано Геррера. Аветов с конца апреля находится в США. Однако ни он, ни Лобов не считают, что у «Синергии» есть проблемы с финансами или с законом, отмечал The Bell.

В ФНС пояснили, что счета не блокируют полностью, а приостанавливают операции в пределах суммы задолженности. Сейчас «Синергия» не может проводить транзакции и платить партнерам и поставщикам, но вправе получать деньги за услуги. Информация о блокировке есть в базе «СПАРК-Интерфакса», указывал The Bell. ФНС также подтвердила изданию блокировку.

Политика
Новости

Глава Мосгоризбиркома отказался от публичной встречи с независимыми кандидатами

Ведомости
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказался публично встретиться сразу со всеми независимыми кандидатами. Об этом написал на своей странице в Twitter один из кандидатов, директор ФБК Алексея Навального Иван Жданов. Кандидаты отказались от встречи по одному и без камер.

Горбунов поговорил с независимым кандидатом в коридоре, рассказал журналистам бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, передает телеканал «Дождь». Он пообещал, что к каждому кандидату на заседание окружной комиссии будет направлен представитель Мосгоризбиркома.

Горубнов заявил «РИА Новости», что готов был всех слушать поодиночке. По его мнению, кандидаты были не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую долю недостоверных подписей. Среди них оказались Гудков, Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина и другие. Накануне в Москве прошла акция протеста, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы.

Горбунов 15 июля заявил, что готов встретиться со всеми независимыми кандидатами. Он отметил, что никому из них пока не отказано в регистрации для участия в выборах.

Кандидаты у здания Мосгоризбиркома

Бизнес
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Бывшего владельца Антипинского НПЗ заподозрили в хищении $29 млн у Сбербанка

Ведомости
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Председатель совета директоров New Stream («Новый поток»), бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров подозревается в хищении у Сбербанка $29 млн, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, которое рассматривает Тверской суд Москвы.

Согласно версии следствия, в 2015 г. Антипинский НПЗ и Сбербанк заключили договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн. «В результате сумму в $29 млн – 1 млрд 806 млн 700 000 руб. по курсу на момент совершения преступления – банку не вернули», – отмечается в сообщении.

Мазуров был задержан в аэропорту «Шереметьево» в пятницу, 13 июля. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере – ч. 4 ст. 159 УК, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы. Дело против Мазурова было инициировано после обращения Сбербанка в правоохранительные органы. Банк признан потерпевшей стороной по данному делу, которое было возбуждено вечером 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Сбербанк утверждает, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко скрыли наличие у предприятия крупных долгов перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый поток», фактически подконтрольные Мазурову. Сбербанк обнаружил факты заключения Антипинским НПЗ договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам. Это нанесло существенный ущерб предприятию, поскольку денежные средства в больших объемах выводились за рубеж.

Банк отмечает, что действия Мазурова и Лисовиченко существенно снизили платежеспособность крупнейшего независимого НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке. На вопросы «Ведомостей» по существу обвинений со стороны Сбербанка представитель «Нового потока» ответил: «Пока мы ничего не комментируем в интересах следствия».

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Политика
Новости

МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков

Ведомости
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Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом журналистам сообщил замглавы МИДа Григорий Карасин, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Кремль не ведет переговоров по освобождению украинских моряков и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Он отметил, что никаких продвижений по вопросу освобождения удерживаемых на Украине и в России лиц нет.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский 11 июля впервые поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Киев рассказал, что ключевым вопросом обсуждения стало освобождение украинских моряков.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России. 24 украинских моряков арестовали. В Москве заявили, что корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

Финансы
Новости

РБК: заместителя гендиректора АСВ проверят по делу полковника ФСБ Черкалина

Ведомости
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Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников проходит по делу бывшего руководителя банковского отдела Федеральной службы безопасности (ФСБ) полковника Кирилла Черкалина, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.

По данным издания, следователь решил проверить Мирошникова на причастность к созданию преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка, а поводом стала телефонная переписка Черкалина с Мирошниковым. РБК уточняет, что у первого заместителя гендиректора АСВ статус свидетеля в этом деле. Ранее он не явился на допрос по вызову следователя.

Ранее стало известно, что Мирошников, курировавший в АСВ ликвидацию банков, покинет свой пост 22 июля. Он работал в агентстве с момента его создания в 2004 г. и участвовал в формировании механизмов предупреждения банкротства и ликвидации кредитных организаций, говорилось в сообщении АСВ. Знакомый Мирошникова сказал «Ведомостям», что тот уходит из агентства в связи с состоянием здоровья. 11 июля издания The Bell и «Проект» сообщили, что увольнение первого заместителя АСВ связано с делом Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд руб. наличными. Последнего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Два бывших банкира рассказали изданиям, что перед отзывом лицензий у банков Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить проблемы.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах уточнили, что Мирошников покинул страну сразу после задержания Черкалина в конце апреля. Собеседники газеты подтвердили, что Мирошников проходит по делу полковника ФСБ, но его процессуальный статус пока не определен. Один из источников «Коммерсанта» добавил, что переписка с Мирошниковым была найдена в изъятом телефоне Черкалина.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Максим Акимов возглавил совет директоров РВК

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов возглавил совет директоров Российской венчурной компании (РВК), сообщил «Ведомостям» представитель компании и подтвердил представитель чиновника.

Совет директоров обновился 28 июня на общем собрании акционеров (единственным владельцем компании является Росимущество), затем 12 июля на заседании совета директоров был выбран его председатель.

Помимо Акимова в совет директоров РВК вошли два замминистра экономического развития – Оксана Тарасенко и Илья Торосов, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, предправления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, гендиректор РВК Александр Повалко, гендиректор фонда Бортника Сергей Поляков, зампред правления управляющей компании «Роснано» Юрий Удальцов и директор по стратегическому планированию и развитию АО «Комплекспром» Олег Фомичев.

РВК – это фонд фондов, созданный государством в 2006 г. для поддержки российского высокотехнологичного рынка. Капитал РВК составляет более 30 млрд руб. Всего РВК профинансировала 27 фондов с общим капиталом 51,3 млрд руб., из которых на долю компании приходится 26,8 млрд руб.

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